Niterói amplia vacinação contra a gripe para quem tem mais de 6 meses de idade

A Prefeitura de Niterói amplia, a partir desta terça-feira (6), a vacinação contra o vírus da Influenza, causador da gripe, para todas as pessoas com mais de seis meses de idade. A decisão ocorreu após orientação do Ministério da Saúde (MS). Anteriormente, a imunização era destinada aos grupos prioritários definidos pela pasta.

Até o momento, a cidade já vacinou mais de 90 mil pessoas, o que representa 45% da população alvo. A expectativa do município é imunizar por volta de 200 mil pessoas ao todo. A vacina está disponível em 47 salas de vacinação em todas as regiões da cidade, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Para receber a dose, é preciso comparecer a um dos pontos apresentando a carteira de identidade.

O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, reforçou o convite e falou da importância da imunização.

“Precisamos alcançar o maior número possível de pessoas imunizadas contra a gripe. A vacina evita complicações que levam a internações e mortes, e colabora para desafogar a rede de saúde. Procure um dos postos para ser imunizado”, enfatizou.

A imunização contra a gripe está ocorrendo nos módulos do Médico de Família, nas Unidades Básicas e nos postos volantes no Teatro Municipal, no Centro, e no Quintal de Niterói, na Engenhoca. As Policlínicas Regionais, o Clube Central, o Campo de São Bento, o posto volante do Colégio Gomes Pereira, no Largo da Batalha, e o drive-thru da UFF seguem com a imunização contra a Covid-19. Esta divisão tem como objetivo evitar aglomerações.

Vacinação em pessoas acamadas

Idosos acamados e pessoas com dificuldade de locomoção severa que fazem parte do grupo prioritário podem receber a vacina em casa. Para isso, é necessário preencher um questionário informando nome completo, data de nascimento, sexo, CPF, endereço, condição de saúde da pessoa a ser vacinada e telefone para contato. O cadastro deve ser feito através do link www.bit.ly/acamadosgripeniteroi.