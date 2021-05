Niterói amplia calendário para aplicação da segunda dose da CoronaVac

Com a chegada das 2.310 doses no sábado (8) Niterói resolveu ampliar o calendário da aplicação da segunda dose da CoronaVac. Com isso, a sequência da vacinação vai ser concluída nesta semana nos idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde. A imunização vai ocorrer de segunda a sexta-feira, na Policlínica de Itaipu, Policlínica da Engenhoca e no drive-thru da UFF, no Gragoatá, das 8h às 17h. A entrada é permitida até 16h. No Campo de São Bento o horário é das 08h às 16h. No sábado, a imunização ocorrerá nas policlínicas do Vital Brazil, São Lourenço e no drive thru na UFF, das 8h às 12h.

Para receber a segunda dose, é preciso levar um documento de identidade com foto e data de nascimento e o comprovante de vacinação. A aplicação da segunda dose é restrita às pessoas que receberam a primeira na cidade.

A primeira e segunda dose da vacina AstraZeneca está sendo aplicada normalmente, em todos os postos para pessoas com comorbidades e deficiência permanente. De segunda a sexta, das 8h às 17h, com entrada até 16h, nas policlínicas do Vita Brazil, Barreto, Itaipu, São Lourenço, Fonseca, Piratininga e Engenhoca, no drive thru no campus do Gragoatá na UFF, e nos postos volantes no Colégio Gomes Pereira, no Largo da Batalha, e no Clube Central, em Icaraí. No Campo de São Bento, a vacinação acontece entre 9h e 16h. No sábado, a imunização ocorrerá nas policlínicas do Vital Brazil, São Lourenço e no drive thru na UFF, das 8h às 12h.

A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br) e pelo número 153.

Calendário da segunda dose da Coronavac:

Terça-feira (11): idosos a partir de 60 anos e trabalhadores de saúde a partir de 40 anos

Quarta-feira (12): idosos a partir de 60 anos e trabalhadores de saúde a partir de 30 anos

Quinta-feira (13): idosos a partir de 60 anos e trabalhadores de saúde a partir de 18 anos

Sexta-feira (14): idosos a partir de 60 anos e trabalhadores de saúde a partir de 18 anos

Sábado (15): repescagem do grupo da semana

Locais de vacinação da segunda dose da Coronavac:

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá – Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí