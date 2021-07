Niterói amplia autorização para música ao vivo de acordo com protocolos

A Prefeitura de Niterói definiu novas regras para as apresentações de música ao vivo na cidade. Segundo o decreto 14.084, publicado no Diário Oficial, o período de apresentação musical passa a ser de 4h, dentro do intervalo das 11h às 22h, nas segundas, terças e quartas. E das 11h às 23h, nas quintas, sextas, sábados e vésperas de feriado. Com a nova regra, os músicos ganham mais 1 hora para os shows. O horário de funcionamento de bares e restaurantes também foi estendido nas sextas, sábados e vésperas de feriado, até 1h da manhã.

As novas medidas têm validade até dia 15 de agosto, quando acontecerá uma nova reunião de avaliação. Na terça-feira (13), a Prefeitura promoveu mais um encontro virtual com músicos, artistas e produtores da cidade, para debater novas regras para a autorização das apresentações musicais, de acordo com os protocolos de combate à Covid-19. O objetivo é garantir a retomada segura do setor.

“A classe dos músicos vem mostrando muita consciência nesse momento e isso traduz a Cultura da nossa cidade”, afirmou Marcos Sabino, presidente da Fundação de Arte de Niterói, que aproveitou para convidar os músicos e artistas a se inscreveram no banco de artistas da FAN, para que possam participar de programas como o “Vacina e Arte”, que prevê apresentações musicais no posto de vacinação do Campo de São Bento.

Durante a primeira janela de autorização para a atividade, que começou em 23 de junho, músicos, produtores e donos de bares e restaurantes respeitaram as medidas e, inclusive, fizeram campanhas de conscientização, como frisou a superintendente de Saúde, Camila Franco.

O decreto determina que todos os presentes precisam usar máscara de proteção facial, com exceção apenas para os músicos e cantores durante as apresentações e sessões de hidratação. Pessoas com temperatura acima de 37,2 graus ou quaisquer sintomas de gripe ou resfriado não poderão participar das atividades.

Nos locais das apresentações deverá ser respeitado o distanciamento de 2 metros entre as pessoas em espaços fechados e de 1,5 metro para os espaços abertos. O distanciamento terá que ser respeitado inclusive entre os músicos. Eles deverão se apresentar a uma distância mínima de 2 metros do público.

Durante as apresentações, a prefeitura recomenda que se evite o compartilhamento de instrumentos e equipamentos, que deverão ser previamente higienizados com álcool 70%. Microfones e instrumentos de sopro não podem ser compartilhados.

Para os estabelecimentos, fica proibido espaço para pista de dança e a ocupação de corredores e áreas de circulação entre mesas ou poltronas.