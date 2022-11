Niterói amanhece com tiroteio em comunidade da Zona Norte

A comunidade do Buraco do Boi, no Barreto, Zona Norte de Niterói, amanheceu ao som de tiros, hoje (30). Logo nas primeiras horas da manhã, policiais militares do 12º BPM (Niterói) realizaram operação contra o tráfico de drogas que atua naquela localidade. Quatro suspeitos foram presos.

De acordo com relatos de moradores e de pessoas que trabalham na região, os sons dos disparos podiam ser ouvidos logo nas primeiras horas do dia. Assustados, muitos preferiram esperar para sair para trabalhar. O confronto foi entre militares do batalhão e criminosos que atuam na localidade.

De acordo com a Polícia Militar, após o tiroteio quatro traficantes foram presos em flagrante. A identidade deles não foi revelada. Os militares afirmam que os acusados estavam armados com duas pistolas e transportavam drogas, que ainda serão contabilizadas, e dois aparelhos de rádio transmissor.

Todo o material foi apreendido. Os presos foram, levados à 76ª DP (Niterói), que é a central de flagrantes da região. Em seguida, eles serão levados ao sistema prisional. A delegacia registrou boletim de ocorrência. Ainda de acordo com moradores, policiais militares continuavam patrulhando a região ao longo da manhã de hoje, após o tiroteio.