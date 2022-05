Niterói amanhece com clima frio e tempo seco

A terça-feira (24) em Niterói começou com sol, sem nuvens e sem previsão de chuva. O início da manhã é frio com mínima de 15 °C e ao longo do dia máxima chega aos 27ºC.

No decorrer da semana as temperaturas sobem gradativamente no decorrer do dia, mas as manhãs continuam frias, assim como as noites voltam a ficar com as temperaturas um pouco mais baixas. Até o fim da semana não há previsão de chuva.

De acordo com ClimaTempo a maioria das áreas do Brasil está com pouco ou nenhuma nebulosidade devido à baixa umidade do ar. Uma grande massa de ar seco se estabeleceu sobre o país após a passagem da forte massa de ar frio de origem polar na semana passada, que causou o frio intenso.

Nuvens carregadas de uma Onda de leste se espalham pela costa leste do Nordeste e um grande volume de chuva está sendo esperado. Outras nuvens carregadas crescem no extremo norte do Brasil devido à proximidade com a Zona de Convergência Intertropical.