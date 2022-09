Niterói altera regras para isenção simplificada de IPTU

O governo municipal de Niterói modificou alguns dispositivos da resolução que regulamenta o procedimento simplificado para a renovação da isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), junto à Secretaria Municipal de Fazenda. As modificações foram publicadas na edição dessa quarta-feira (7), do Diário Oficial do Município.

Os pedidos de renovação de reconhecimento da isenção do IPTU deverão ser realziados com os seguintes documentos:

Autodeclaração do contribuinte que atende aos requisitos previstos;

Cópia do comprovante de residênciaq emitido em nome do requerente há pelo menos três meses a contar da data de protocolo do pedido. São válidas contas de pagua, condomínio, luz, telefone, etc;

Cópia da identidade e CPF do requerente, além de procuração, no caso de representação;

Em determinados casos também poderá ser solicitado o último contracheque de salário, aposentadoria ou pensão. Além disso, a juntada da cópia da identidade e CPF poderá ser dispensada no caso de autenticação pela plataforma gov.br ou outra equivalente, usada pelo Município de Niterói.

Os pedidos de reconhecimento de isenção e os pedidos de renovação de isenção do IPTU, em regra, serão decididos pelo coordenador de Pareceres e Contencioso Fiscal. As renovações também serão apreciadas pelos servidores do Departamento de Cadastros Fiscais (Decaf).

Requisitos legais para solicitação e/ou renovação da isenção do IPTU – aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência (PCD), maiores de 60 anos, ou portadores do vírus HIV terão direito à isenção na renovação desde que atendam, cumulativamente, os requisitos exigidos no art. 6º, inciso VII, e parágrafos da Lei nº 2.597/2008: “Possuir renda mensal familiar total inferior a três salários mínimos; ser titular de um único imóvel utilizado para sua residência e este imóvel deve possuir o valor venal inferior ao índice de referência IS, que atualmente está na ordem de R$ 247.725,84”.

Renovação digital

Desde julho, está disponível no Portal de Serviços da Prefeitura (https://servicos.niteroi.rj.gov.br/), a solicitação simplificada da renovação da isenção do IPTU. O serviço é totalmente digital e está disponível apenas para os contribuintes que se enquadram nas seguintes categorias: aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência (PCD), maiores de 60 anos, ou portadores do vírus HIV. Para as demais categorias, a solicitação da renovação segue o procedimento padrão.