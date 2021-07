Niterói alcança mais de 20% da população vacinada

O Painel de Vacinação contra a Covid-19 em Niterói marcou 106.328 pessoas com o ciclo vacinal completo na noite da última quarta-feira (30/06). Sendo 102.056 com a segunda dose e 4.272 com a dose única. Já são 20,6 % da população, apta para se vacinar, com a imunização alcançada. Tomaram a primeira dose 289.864 pessoas, ou seja, 56,2% da população.

“Esses números, apesar de bons, estão longe de nos fazerem relaxar ou diminuir o ritmo, sabemos que ainda temos um importante caminho a percorrer até que todos estejam seguros contra o Coronavírus. Nosso principal objetivo é vacinar todos o mais rápido possível, no ritmo que a chegada de vacinas permitir, sem deixar ninguém para trás”, disse a prefeitura em publicação na rede social.

A partir de hoje (2), pessoas com 40 anos ou mais poderão receber a primeira dose do imunizante. Lembrando que as gestantes e lactantes podem ser imunizadas desde que apresentem indicação médica.

Calendário



Sexta-feira (02/07) – a partir de 40 anos

Sábado (03/07) – Repescagem da semana

05, 06 e 07/07 – a partir de 39 anos

08, 09 e 10/07 – a partir de 38 anos

12, 13 e 14/07 – a partir de 37 anos

15, 16 e 17/07 – a partir de 36 anos

19, 20 e 21/07 – a partir de 35 anos

22, 23 e 24/07 – a partir de 34 anos

26, 27 e 28/07 – a partir de 33 anos

29, 30 e 31/07 – a partir de 32 anos

Locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá – Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí



Locais de vacinação para gestantes e lactantes (até 6 meses do nascimento do bebê):

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.