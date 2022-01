Niterói abre vagas para a Educação de Jovens e Adultos

Estão abertas as vagas para quem deseja se inscrever na Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Niterói estão abertas. A idade mínima do candidato é de 15 anos. Visando reduzir os déficits causados pela pandemia, novos projetos foram desenvolvidos ao longo do ano, com incentivo à leitura e uma pedagogia baseada na realidade e nos interesses dos estudantes. Neste ano letivo, além de ampliar ainda mais o número de turmas, mais projetos já estão sendo organizados.

“Acreditamos numa educação pública de qualidade para todos. E a Educação de Jovens e Adultos da rede municipal é fundamental para enfrentarmos as desigualdades em termos de direitos e oportunidades educacionais. Niterói trabalha para se consolidar como uma Cidade Educadora e investe, cada vez mais, no futuro da educação pública”, afirmou o secretário de Educação, Vinicius Wu.



Indo na contramão da tendência do abandono escolar causado pela pandemia, duas unidades da rede vão ampliar o número de turmas para este ano letivo por conta da procura dos moradores. Agora a Escola Municipal Dr. Alberto Francisco Torres, no Centro, também dispõe de 7° ano e a Maestro Heitor Villa Lobos, na Ilha da Conceição, ampliou até o 8° ano. Ambas as unidades já haviam ampliado o número de turmas no último ano.



“Em 2022 continuaremos com o nosso projeto de fortalecimento da EJA abrindo mais turmas. Buscamos erradicar o analfabetismo em Niterói, que é residual mas ainda persiste. Contaremos com uma política pública importante que é a elaboração do nosso próprio Censo, conforme o prefeito Axel Grael anunciou, e o Censo do Governo Federal. Com números próprios, vamos entender quantas pessoas ainda não concluíram o ensino fundamental e aprimorar nossas ações”, afirmou a coordenadora da EJA, Greyce Kelly Almeida.



A EJA passou por um processo de reformulação da matriz curricular para priorizar experiências e conhecimentos, proporcionando um diálogo com a vida prática, igualdade de formação, permanência e direito à aprendizagem dos alunos. A mudança possibilitou o desenvolvimento de uma pedagogia de projetos baseada na realidade e nos interesses dos estudantes. Um dos projetos iniciados foi o “Reforço Escolar – Uma EJA Niterói de Oportunidades”, que visa promover a redução do déficit de aprendizagem e estimular o letramento através das habilidades e competências de leitura, escrita e produção textual.



Foi iniciado também um projeto de ciências que envolve o uso da experimentação escolar como prática pedagógica. A temática trabalhada “A transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta” buscou evidenciar como a ciência da computação e o uso de aplicativos tocam as ciências sociais e ambientais. Esta é uma parceria com o Núcleo de Apoio Experimental em Bioquímica para Ensino de Ciências e Biologia (NAEB) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade Federal Fluminense.

Documentos – Para realizar a matrícula, é preciso comparecer a unidade de ensino de interesse, entre 8h e 12h, e levar os seguintes documentos: três fotos 3X4; cópia e original da carteira de identidade; cópia e original do CPF; cópia e original do comprovante de residência; cópia e original do certificado de reservista, quando for o caso; declaração de escolaridade ou protocolo que confirme sua requisição (em caso de matrícula por transferência, o histórico escolar deverá ser apresentado em até 45 dias); comprovante de tipo sanguíneo e RH e declaração que informe se o aluno possui alguma deficiência.

As unidades que oferecem EJA no município:

E.M. Francisco Portugal Neves – 1° ao 9° ano – Piratininga

E.M. Alberto Francisco Torres – 1° ao 7° ano – Centro

E.M. Maestro Heitor Villa-Lobos – 1° ao 8° ano – Ilha da Conceição

E.M. Prof. M. De Lourdes Barbosa Santos – 1° ao 5° ano– Fonseca

E.M. Paulo de Almeida Campos – 1° ao 5° ano – Icaraí

E.M. Honorina de Carvalho – 1° ao 9° ano – Pendotiba

E.M. Altivo César – 1° ao 9° ano – Barreto

E.M. João Brazil – 1° ao 5° ano – Morro do Castro

E.M. Helena Antipoff – 1° ao 5° ano – São Francisco