Niterói abre inscrições para interessados em participar do teste da vacina contra a Covid-19

A Prefeitura de Niterói abriu, nesta quinta-feira (06), as inscrições para profissionais de saúde do município interessados em participar do ensaio clínico da fase 3 da vacina contra a Covid-19 produzida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech. O estudo é coordenado pelo Instituto Butantan, de São Paulo, e irá avaliar a eficácia e a segurança da vacina contra o novo coronavírus.



Em Niterói, o estudo será conduzido em parceria com a Fundação Municipal de Saúde de Niterói, onde serão realizados o recrutamento e acompanhamento de pacientes na Policlínica Dr. Sérgio Arouca e no Hospital Municipal Oceânico. A expectativa é recrutar cerca de 850 voluntários na cidade, todos profissionais de saúde.



Os interessados podem enviar e-mail para vacinacovid19vitalbrasil@gmail.com, com o nome completo, um telefone para contato, ocupação e instituição. Vale ressaltar que, posteriormente, será necessário apresentar registro profissional e crachá da instituição na qual trabalha. A Secretaria Municipal de Saúde será responsável pelo recrutamento, coleta de dados e amostras biológicas já em agosto.



Os voluntários passarão por entrevistas e avaliações médicas e, caso concordem com os termos do estudo, receberão duas doses da vacina, com 14 dias de intervalo, e serão monitorados pelos pesquisadores por um ano para análise dos resultados sobre a eficácia da vacina e também sobre a existência ou não de possíveis reações adversas.



O prefeito Rodrigo Neves ressaltou o orgulho para a cidade em participar desse esforço da comunidade científica para a descoberta de uma vacina eficaz e segura contra a Covid-19.



“Todas as medidas que a Prefeitura de Niterói adotou no combate ao novo coronavírus e também no Plano de Transição Gradual para o Novo Normal são baseadas na ciência e nas melhores experiências internacionais desta batalha pela vida contra esse inimigo invisível que infelizmente já tirou a vida de milhares de brasileiros”, afirmou o prefeito.