Niterói abre concurso para Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval 2023

O Carnaval acontecerá somente em fevereiro do ano que vem, mas a cidade de Niterói já se movimenta para a festa da folia. Foi aberto, hoje (9), o concurso para a Corte Momesca 2023. O objetivo é eleger o Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval 2023.

O concurso é realizado pela Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur). As inscrições começam na próxima segunda-feira (12) e vão até o dia 30 de setembro. Interessados em participar deverão comparecer à sede da Neltur no horário das 10h às 17h.

Para participar, é necessário ser morador de Niterói; ter no mínimo 18 anos; ter concluído no mínimo a 5ª série do ensino fundamental; não ser servidor municipal; e ter disponibilidade para participar de no mínimo um ensaio de agremiações desfilantes da cidade.

O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da Neltur (visit.niteroi.br). O candidato deverá apresentar ficha de cadastro preenchida, termo de cessão do uso de imagem e apresentar cópias autenticadas acompanhadas das originais da identidade, CPF, comprovante de residência, fotografia nítida de corpo inteiro no tamanho 10×15 e atestado de aptidão física.

O valor da premiação tanto para o Rei Momo quanto para a Rainha é de R$ 8 mil. Já a princesa será agraciada em R$ 4 mil. Os vencedores serão escolhidos em julgamento por uma comissão especial formada por um número ímpar de jurados, ainda a ser definido. Serão avaliados diversos quesitos com notas que variam entre 9 e 10, tal qual ocorre nos desfiles das escolas de samba.