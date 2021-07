Niterói abre agendamento via aplicativo para segunda dose da vacina contra Covid-19

A Prefeitura de Niterói disponibilizou o agendamento da vacina contra a Covid-19 também para quem vai tomar a segunda dose do imunizante. No final de junho, o agendamento da primeira dose foi liberado para os 10 pontos de vacinação do município. O calendário de imunização de julho segue em dois dias por idade, chegando até o fim deste mês na população a partir de 28 anos. A meta é chegar ao final de agosto com todos os adultos vacinados com a primeira dose.

Para receber a vacina, é necessário estar na idade correta do calendário e procurar a unidade de saúde levando documento de identidade, CPF e comprovante de residência. A imunização pode ser agendada por meio do aplicativo Colab, disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS). Também é possível agendar a vacinação pelo site www.niteroi.rj.gov.br/agendamentovacina. Basta seguir o passo a passo no cadastro.

O aplicativo, método mais prático que evita aglomerações e agiliza o andamento da imunização, já tem 50 mil pessoas cadastradas. Só para este mês, são 26 mil agendamentos. Em transmissão ao vivo nas redes sociais, o prefeito de Niterói, Axel Grael, pediu aos niteroienses que façam o agendamento para receber a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid-19.