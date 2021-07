Niterói abre 90 vagas em concurso da saúde

O concurso da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde) que foi lançado no ano passado e suspenso devido a pandemia, abriu inscrições para 90 novas vagas em cinco novos cargos. Os novos postos são para auxiliar de saúde bucal no programa Consultório na Rua, cuidador em saúde mental, oficineiro em saúde mental, agente redutor de danos e acompanhante territorial em saúde mental para o quadro da Rede de atenção psicossocial. O edital suplementar foi publicado no Diário Oficial do sábado (10).

O Diário Oficial também traz a retificação do edital original do concurso, que agora disponibiliza 20% das vagas para candidatos negros. O candidato já inscrito no concurso e cujo pagamento foi confirmado pela rede bancária que desejar concorrer às vagas reservadas para negros no mesmo emprego para o qual se inscreveu, deverá, até o final do período de inscrição, acessar seu requerimento no site www.coseac.uff.br/concursos/fesaude/2020 e solicitar a alteração da opção do tipo de vaga.

O período de inscrição para os candidatos negros e para as novas vagas do edital suplementar inicia em 2 de agosto, a partir das 12h, e termina em 12 de agosto, às 12h. Os salários variam de R$1,1 mil a R$13,8 mil. De acordo com o novo calendário, as provas serão realizadas a partir de outubro deste ano.

A FeSaúde trabalha desde 2020 na concretização do concurso que, de acordo com a diretora geral da fundação, Anamaria Schneider, representará um avanço para o SUS de Niterói.

“Em função das regras de convívio e distanciamento social impostas pela pandemia de Covid-19, foi necessário reorganizar o calendário do certame para que não colocássemos em risco a vida dos participantes e dos organizadores. Neste período de adiamento das provas, fizemos um amplo debate político e conseguimos adequar o concurso para incluir a cota de 20% para negros. Entendemos que essa ação tem um efeito direto no combate à desigualdade da nossa sociedade afirma Anamaria Schneider, diretora geral da fundação.