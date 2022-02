Quando os urubus voavam de costas

Luiz Antonio Mello Começo a ler A TRIBUNA pelos textos de Jourdan Amora. Todos os dias. Ele é do mesmo naipe de Millôr Fernandes (1923-2012) que um dia disparou "Jornalismo é oposição. O resto é armazém de secos e molhados." Jourdan é vizinho de Ivan Lessa (1935-2012) que carimbou “De 15 em 15 anos, o Brasil esquece do que aconteceu nos últimos 15 anos” e de Paulo Francis (1930-1997) que achava que “quem não lê, não pensa, e quem não pensa será para sempre um escravo.” Anteontem, em sua coluna “Painel”, Jourdan pediu uma CPI da Alerj sobre os prédios do governo do estado abandonados na savana fluminense. Frutos de um ataque de pelancas do general Ernesto Geisel que, quando presidente, decretou a fusão do antigo estado do Rio com a Guanabara, em 1974. Casamento a força, de delegacia, já que, estruturalmente, fluminenses e cariocas nunca se bicaram, ou melhor, nunca se aturaram, nunca se suportaram. Beijo na boca? Mãozinha na coxa? Nem com overdose de LSD, cachaça ou similares. Niterói era capital do antigo estado do Rio. O governador ficava ali no Palácio do Ingá, volta e meia levava ovo no carro ou, em casos mais graves, saco plástico com urina in natura, caso daquele integralista que adorava quando o amiguinho Augusto Pinochet – ele mesmo, o déspota chileno - passava a mão nos seus glúteos. É evidente que a frase é uma metáfora, mas, sei lá, é bom avisar. Quando o estupro chamado de Fusão foi oficializado em 15 de março de 1975. Eu era um garoto que amava os Beatles, The Who e os Rolling Stones; cabeludo, esquelético, repórter (quanta honra!) da Rádio Jornal do Brasil que produzia o melhor radiojornalismo da América Latina. Aprendi lá que, ao contrário do tratamento que damos aos verdadeiros assessores de imprensa (jornalistas profissionais, colegas que fazem a ponte), devemos passar por cima, ignorar, dar chute no saco de uma outra raça chamada açeçores de imprenssa, uma espécie de influencer, ou youtuber, cuja função é bajular a chefia e neutralizar os repórteres. Quando você lê uma reportagem que termina com a frase “até o fechamento desta edição não tivemos resposta de…” é sinal que esse placebo se meteu. Vou esmiuçar o tema em breve. Voltando a 15 de março de 1975, fui entrevistar dois personagens chave para Niterói, na Fusão RJ-GB. O governador Faria Lima, almirante que o general Geisel botou no Palácio Guanabara e o prefeito de Niterói, engenheiro Ronaldo Fabrício, que o governador nomeou. Diga-se de passagem, os dois foram excelentes escolhas. Faria Lima costumava sair do Palácio Guanabara às 6 da manhã e passava boa parte do dia tocando obras, dando incertas em repartições. Testemunhei algumas cenas como a manhã que, do nada, ele desviou a rota e foi parar num hospital estadual. Éramos um pequeno grupo de jornalistas que cobríamos o Palácio, chamados setoristas. Na porta do hospital, Faria Lima disse que queria falar com o diretor, uma moça nervosa respondeu que ele estava viajando e que “eu vou falar com a secretária dele…”. O governador cortou. “Não precisa, eu só vim aqui só para confirmar a informação de que ele abandonou o hospital”. Entrou no carro, saiu e no dia seguinte a demissão do diretor cantou no Diário Oficial. Entrou para a história (pelo menos para a minha) o discurso de despedida do governador, ao passar o cargo para o mafioso Chagas Freitas, parasita que iniciou a ruína do estado do Rio (no Pasquim eu o chamava de Vesúvio fluminense), transformando Niterói na rainha da sucata. Disse o almirante ao microfone, no Salão Verde: “Senhoras e senhores…Senhor Chagas, a horta está plantada, que venham os gafanhotos.” Posso falar? Sinto saudade de Faria Lima. Como o espaço da coluna acabou, darei sequência ao tema semana que vem. O e-mail para contato mudou. Agora é jatribuna@gmail.com