Niterói, 449 anos: cidade celebra aniversário com muita música

Confira a programação deste fim de semana

‘Diversão: solução pra mim’. A música ‘Diversão’, dos Titãs, resume o sentimento de quem vai celebrar os 449 anos de Niterói, neste fim de semana. A Praia de São Francisco se prepara para receber os lendários roqueiros dos anos 1980, nesta sexta (18). A Oriente é a banda de abertura. No sábado (19), será a vez do musical “The Wall Live”, do grupo Pink Floyd UK.

Também nesta sexta, ocorre o show do virtuose baixista Fernando Rosa, na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural, em São Domingos. Amanhã, sábado (19), será a vez do Blues Etílicos & Nanda Moura tocarem; e, no domingo (20), Dylan Triplett & The Simi Brothers, no mesmo local.

Ingresso Solidário – Para ajudar quem mais precisa, a Prefeitura de Niterói vai colocar pontos de coletas para doação de alimentos não perecíveis nos locais dos eventos. Através do Niterói Solidária, os alimentos arrecadados serão doados para as famílias em vulnerabilidade social. Haverá ponto de recolhimento de doações no Theatro Municipal, no Reserva Cultural e Sala Carlos Couto.



Já os alimentos arrecadados nos eventos que acontecem nas Praias de Piratininga e São Francisco serão destinados ao Banco de Alimentos Herbert de Souza que contempla 23 instituições cadastradas que atendem, de forma direta ou indireta, quase 2.600 pessoas entre crianças, adolescentes, adultos, idosos e famílias pré-cadastradas, por mês.

O aniversário de Niterói é em 22 de novembro.

Veja aqui as informações completas sobre horários e locais dos shows deste fim de semana:

18/11 – Sala Nelson Pereira dos Santos / Reserva Cultural

19h30 Fernando Rosa



18/11 – Praia de São Francisco

19h Oriente

21h Titãs



19/11 – Sala Nelson Pereira dos Santos / Reserva Cultural

19h30 Blues Etílicos



19/11 – Praia de São Francisco

19h30 Pink Floyd UK – The Wall Live



20/11 – Sala Nelson Pereira dos Santos / Reserva Cultural

19h30 Dylan Triplett & The Simi Brothers