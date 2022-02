Niteró anuncia mudanças sobre sinais intermitentes

Anunciada para ser implementada a partir da quarta-feira de cinzas, no dia 2 de março, a Prefeitura de Niterói voltou atrás da decisão sobre os sinais intermitentes a partir das 23h até as 5h. Agora, a medida de segurança no trânsito realizada pela Nittrans (Niterói Transporte e Trânsito) não tem data definida para entrar em vigor.

Esta, porém, foi a única alteração sobre a ideia, que será executada primeiramente nos semáforos das seguintes vias: nas avenidas Almirante Ary Parreiras e Roberto Silveira, em Icaraí; na Rua da Conceição e Rua Doutor Celestino, no Centro; na Rua Dr. Paulo César, em Santa Rosa; e na Estrada Caetano Monteiro, no Badu.

Executada pela Nittrans, o órgão governamental do município alerta para os cuidados para pedestres e motoristas. Prevista no Código de Trânsito, a diretora de Planejamento, Amanda Machado, ressalta que o semáforo será agora intermitente, ou seja, ficará piscando a sinalização amarela. No entanto, segundo a diretora, isso não significa que a atenção ao cruzamento das travessias deve ser deixada de lado.

“É importante lembrar que o sinal intermitente é uma sinalização de atenção, e não serve como um sinal verde, que dá passe livre ao motorista. O amarelo servirá para que o motorista não fique parado nos cruzamentos durante a madrugada”, destacou. Os pedestres deverão ter cuidado redobrado, pois precisam levar em conta a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos.

De acordo com os dados da ObservaNit, Niterói tem os menores números de acidentes de trânsito na série histórica da cidade, com 873 registrados. O máximo foi de 4.971 acidentes, no ano de 2013. Além disso, o indicador de roubo e furto de veículos no município também é o menor, com uma taxa de 19,6. Ambos os dados são referentes ao ano de 2020, quando teve a pandemia da Covid-19, e foram atualizados até o dia 16/12/2021.