‘Nitcomics’ 2020 terá uma prévia na Biblioteca Parque Niterói

Em comemoração ao Dia dos Quadrinhos, a Biblioteca Parque Niterói irá sediar o evento “Esquenta Nitcomics”, que será uma prévia da ‘Nitcomics 2020’. A primeira edição do evento será nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, e terá como tema a soma de valores culturais ao município.

No evento, além de abrigar a feira de quadrinhos com lançamentos, raridades e edições especiais, o público também poderá obter obras de artista independentes de Niterói e assistir palestras com temas como: “O Dia dos Quadrinhos” e “A criação de Quadrinhos para Crianças”.

Outras atividades serão realizadas no evento como peças de teatro interativas e mesas de RPG.

A ‘Nitcomics’ é o maior evento de quadrinhos da cidade de Niterói e, esse ano, acontecerá nos dias 23 e 24 de maio, no Praia Clube São Francisco, em Niterói.

Um dos idealizadores e organizadores do evento, o quadrinista gonçalense Eberton Ferreira, garante que, além da exposição de quadrinhos de artistas locais e também de outros municípios, a feira tem o objetivo de reunir e divulgar outros trabalhos ligados ao mundo geek, com proposta de oficinas, presença de cosplayers, venda de quadrinhos em edições raras, pôsteres e muito mais. Além disso, o evento oferece palestras e masterclasses com profissionais da área. O Praia Clube São Francisco fica na Estrada Leopoldo Fróes, 700, São Francisco, Niterói.