‘Ninho’ é preso com pó que não era leite

Ação da Polícia Militar no Largo da Batalha terminou com a prisão de um suspeito de tráfico conhecido como “Ninho”, nessa quarta-feira (30). Segundo informações da Polícia Militar, drogas como cocaína, maconha e crack foram encontradas com o acusado.

De acordo com informações do 12º BPM (São Gonçalo), uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo), que estava em ação de policiamento pela região, suspeitou da movimentação de um homem, e decidiu fazer a abordagem. De acordo com os agentes, o acusado tem 19 anos e é conhecido na região pelo apelido “Ninho”.

Durante revista, os agentes encontraram drogas com o acusado. Segundo contabilidade divulgada pelo batalhão, havia 38 pinos de cocaína, duas pedras de crack e cinco trouxinhas de maconha. Todo o material foi apreendido. O suspeito foi autuado em flagrante e preso por tráfico de drogas. A 76ª DP (Niterói) registrou o caso.