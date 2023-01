‘Ninguém me procurou’, diz pai de bebê morto em maternidade

A família do pequeno Luan Monteiro, que morreu ainda na barriga da mãe na Maternidade Municipal Alzira Reis, em Charitas, Zona Sul de Niterói, tenta retomar a vida normal após a impacto causado pela perda. Luciano Monteiro, pai da criança, afirma que, até o momento, não recebeu nenhum contato da Prefeitura de Niterói.

Luciano confirmou já ter ingressado com ação judicial contra a maternidade, alegando que seu filho morreu por negligência médica. Ele lamentou, no entanto, que esse tipo de ação seja demorada.

“Minha sogra está com uma advogada. Estamos correndo atrás. Já deram entrada no processo e está em andamento. Infelizmente essas coisas não são rápidas. Da Prefeitura ninguém ainda entrou em contato comigo”, disse.

A Maternidade Municipal Alzira Reis, em Charitas – Foto: Arquivo/A Tribuna

Enquanto isso, a mãe de Luan, Pâmela Soares, tenta seguir em frente. Ela já voltou a trabalhar como garçonete, na pensão mantida por sua mãe. Luciano também revelou que a esposa continua fazendo acompanhamento médico,

“Ela já está bem melhor, retomou devagar as atividades. Ainda está sob análise, mas está bem melhor”, completou.

Apuração continua em andamento

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o caso está sendo investigado pelo Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materno Infantil e Comissão de Óbito da Maternidade Municipal Alzira Reis. Após o resultado desta apuração, será avaliada a medida necessária.

A Prefeitura de Niterói também pontuou que todos os profissionais da rede municipal de saúde passam por capacitações periódicas e seguem os protocolos do Ministério da Saúde.

O caso

A família de Pâmela Soares denuncia que uma médica da unidade de saúde foi negligente. Com 10 meses e nove dias de gravidez, ela perdeu o bebê que esperava e se chamaria Luan Miguel da Silva Monteiro.

Luciano disse que após ter se queixado de dores e perda de líquido, na terça-feira (3), ele e a esposa foram à maternidade que fica em Charitas, na Zona Sul de Niterói.

Sepultamento aconteceu no Cemitério São Lázaro – Foto: Arquivo/Vítor d’Avila

Chegando lá, a médica responsável pelo atendimento fez exames, escutou o coração do bebê e mandou a grávida voltar pra casa. Segundo Luciano, a médica disse que “ainda não estava na hora da criança nascer”.

No entanto, no dia seguinte, quarta-feira (4), Pâmela retornou ao hospital, com dores ainda mais fortes. “A bolsa estourou em casa. Voltamos, com ela, às pressas. A médica fez uma ultrassonografia e disse que o coração do bebê estava parado. Foi negligência médica”, denunciou Luciano.

O menino foi sepultado na última sexta-feira (7), no Cemitério São Lázaro, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói.