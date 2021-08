Ninguém acerta aposta e Mega-Sena fica acumulada em R$ 34 milhões

Não foi dessa vez que o Brasil teve um novo milionário. Isso porque ninguém acertou as seis dezenas do sorteio realizado no sábado à noite no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo. Os números sorteados foram 09, 21, 25, 26, 36 e 53. Com isso, o prêmio fica acumulado em R$ 34 milhões.

Já a quina teve 52 ganhadores e cada um levará o prêmio de R$ 49.503,96. E os 3.623 premiados pela quadra receberão, individualmente, R$ 1.015,02

.