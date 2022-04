Nilton Santos estará cheio na estreia do Botafogo

O Botafogo terá casa cheia na primeira partida pelo Campeonato Brasileiro deste ano, contra o Corinthians, no domingo, às 16 horas. Já foram 30 mil ingressos comercializados, e os setores Leste Inferior, Leste Superior e Norte estão esgotados. As meias entradas também acabaram na Oeste Inferior e Oeste Superior A. Uma parte do lado Oeste está bloqueada.

A mobilização ainda gerou um aumento no número de sócios torcedores do clube, que teve uma alta de 2 mil novos associados, em busca de prioridades na compra do ingresso. Dessa forma, há a expectativa de que o recorde do Estádio Nilton Santos seja alcançado. Desde a estreia do Engenhão, o público de 43.810 torcedores, que assistiram a vitória de 2 a 1 sobre o Fluminense, em 2007, não foi ultrapassado. A venda continua em pontos de venda físico e online.

SAF na CBF

O Botafogo concluiu nesta semana o processo de mudança para Sociedade Anônima do Futebol na CBF. Por isso, o nome do clube passou a ser “S.a.f. Botafogo” nas tabelas oficiais da confederação, seja no Brasileirão, seja na Copa do Brasil. O mesmo ocorreu com outros clubes como América-MG e Cuiabá, na Série A, Cruzeiro na Série B e Figueirense na Série C.

Foto: Torcida faz a festa no Nilton Santos – Vítor Silva