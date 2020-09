Neymar testa positivo para Coronavírus

O atacante Neymar é um dos três jogadores do PSG que estão contaminados com o novo coronavírus, após a realização de testes na manhã desta quarta-feira, de acordo com o jornal L’Equipe. Os argentinos Di María e Paredes são os outros dois nomes do elenco que foram contaminados pelo novo coronavírus.

Os três contaminados estavam em Ibiza, aproveitando uma breve folga após a derrota na final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique. Neymar, Di María e Paredes já estão em quarentena que deve durar, pelo menos, uma semana.

O Paris Saint-Germain tem estreia prevista no Campeonato Francês para o dia 10 de setembro contra o Lens, fora de casa. Para este duelo, os três não devem entrar em campo.