Neymar sofre entorse e será reavaliado amanhã

Em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (24), o técnico da Seleção Brasileira, Tite, garantiu que Neymar segue na Copa do Mundo do Catar. O jogador precisou ser substituído contra a Sérvia, por conta de dores no tornozelo direito.

“Tenho certeza absoluta que o Neymar vai jogar a Copa”, disse o treinador.

Após sentir dores, o atacante precisou ser substituído, no segundo tempo. Câmeras da TV Globo filmaram Neymar no banco de reservas, com gelo no local da contusão. Ele escondeu o rosto com a camisa. A caminho do vestiário, o atacante parecia ter dificuldade para caminhar.

De acordo com o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, é preciso “definir como será a evolução” e é muito cedo para afirmar que o jogador está fora da Copa.

“Ele acabou de ter uma entorse no tornozelo direito, que já inchou um pouco. É importante ver como ele vai responder. Já iniciamos o tratamento e precisamos ter calma e paciência. É muito cedo para dizer. É preciso ter calma para definir como será a evolução”, destacou Lasmar.

Segundo o profissional, o atacante será reavaliado nas próximas horas, a fim de investigar a gravidade da lesão.