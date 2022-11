Neymar se pronuncia sobre lesão

Esperança do Brasil na Copa do Mundo do Catar, Neymar, camisa 10 do Brasil, se pronunciou pelas redes sociais nesta sexta-feira (25) sobre a contusão no tornozelo que o deixará de fora da primeira fase da Copa do Mundo, nos jogos contra Suíça e Camarões. O atacante saiu da partida na vitória contra a Sérvia por 2 a 0 e foi substituído por Fred.

“Orgulho e o amor que sinto de vestir a camisa não tem explicação. Se Deus me desse a oportunidade de escolher um país pra nascer, ele seria o BRASIL. Nada na minha vida foi dado ou fácil, sempre tive que correr atrás dos meus sonhos e das minhas metas. Jamais desejando o mal de alguém e sim ajudando quem precisava. Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira… e de novo em uma copa do mundo 😞 tenho lesão sim, é chata, vai doer mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível pra ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo.

Muito tempo de espera pro inimigo me derrubar assim? JAMAIS!

Sou FILHO DO DEUS DO IMPOSSÍVEL e minha FÉ é interminável”.

Ilustração mostra a lesão no pé de Neymar

O próximo confronto do Brasil é na próxima segunda-feira (28) contra a Suíça.