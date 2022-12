Através de suas redes sociais, o craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr, utilizou-se de um trecho de uma música do cantor James Brown – ‘I feel good, I knew that I would now‘ (Eu me sinto bem, eu sabia que me sentiria) -, dando a entender que vem se recuperando da contusão no tornozelo que o deixou de fora da primeira fase da Copa do Mundo, nos jogos contra Suíça e Camarões.

E você, leitor? Bota fé na recuperação do nosso craque?