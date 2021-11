Neymar está fora do duelo contra a Argentina

Com um incômodo muscular na coxa esquerda, o camisa 10 da seleção não viaja para a Argentina e está fora do duelo pelas Eliminatórias que acontece amanhã (16). A partida será disputada em San Juan, no estádio Bicentenário, às 20h30

De acordo com a CBF, Neymar conversou com a comissão técnica e preferiu se preservar já que o Brasil já está classificado e na próxima semana ele tem uma partida importante pela Liga dos Campeões (jogo entre Paris Saint-Germain e Manchester City, na quarta-feira).

A escalação testada no domingo e que tem chances iniciar o clássico – agora sem Neymar – contra a Argentina é: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Júnior (Coutinho).

O Brasil lidera as Eliminatórias com 34 pontos, seis a mais do que a Argentina, segunda colocada.

Nota da CBF na íntegra:

“Após o treino realizado na Academia de Futebol do Palmeiras na manhã desta segunda-feira (15), o atleta Neymar Jr. queixou-se de dores na região do adutor da coxa esquerda.

Neymar Jr. relatou insegurança com a situação e por não haver tempo hábil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador que não viajará com a delegação da Seleção Brasileira para San Juan, local do jogo desta terça-feira (16) contra a Argentina.”