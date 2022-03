Neymar e Vinicius Jr. devem comandar ataque da Seleção Brasileira

No primeiro treino com todos os jogadores convocados na Granja Comary, em Teresópolis, o técnico Tite esboçou a equipe titular que enfrenta o Chile na quinta-feira às 20h30, no Maracanã. O treinador da Seleção Brasileira promoveu Guilherme Arana entre os onze iniciais, e um ataque móvel com Neymar, Vinicius Júnior e Antony.

Na formação tática, o camisa 10 da seleção canarinho teria a função de falso, com Vini pela esquerda e Antony na direita. No meio campo, Lucas Paquetá assumiu a função no treino realizado na tarde desta terça-feira (22), na Granja. Mais cedo, o meio campo revelado pelo Flamengo defendeu Neymar das críticas que vem sofrendo após a eliminação para o Real Madrid, na Champions League.

“Você vai sempre escutar da minha boca que o Neymar, acima de tudo, é uma grande pessoa, um grande profissional, que tem um talento incrível e que sem dúvidas é o melhor jogador da seleção brasileira. Ter ele conosco é um privilégio. Particularmente, quando tenho o Neymar do meu lado me sinto muito mais forte, assim como meus companheiros”, afirmou.

O time escaldo a princípio por Tite foi composto por Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Guilherme Arana; Casemiro, Fred e Paquetá; Vini Jr, Neymar e Antony.

A seleção brasileira realiza nesta quarta-feira (23) o último treinamento antes da partida pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O grupo que está concentrado na cidade serrana segue em direção a capital do estado do Rio, e realizará atividades no novo gramado do Maraca. Já classificado para o Mundial, o Brasil apenas cumpre tabela na reta final do torneio, e faz testes para o Mundial do Catar.