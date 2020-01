New Flow Festival leva mais de 7 mil pessoas ao caminho Niemeyer

Durante três dias, Niterói foi palco do evento pioneiro no ramo de sustentabilidade e levou mais de 7 mil pessoas para o Caminho Niemeyer. O evento com entrada gratuita e atrações para toda a família, trouxe nomes como Sinfônica Ambulante, Banda Bicho Solto, Thiago Messer e Levada carioca, além de diversas opções de gastronomia, stands de moda, intervenções artísticas, área kids e diversos paineis onde foram debatidos assuntos relevantes, como consumo, reciclagem e meio ambiente.

O festival veio com a proposta de trazer soluções para um estilo de vida mais consciente e sustentável, e com isso, contou com várias iniciativas durante os três dias, como o projeto Rio Eco Pet, que recolhe tampas plásticas de garrafas para levar para reciclagem. O dinheiro arrecadado é destinado a projetos em benefício dos animais e para assistências diversas, como castração, por exemplo. Somente durante o evento, foram arrecadadas cerca de 14 quilos de tampinhas e mais 100kg foram separados para venda, por voluntários que estavam no local.

Já a Associação Casa do cão e Gato, conseguiu que 5 cães fossem adotados. De acordo com a coordenação do local, foram 3 cães adultos, o que é muito difícil, pois as pessoas preferem filhotes. A Feira de Troca, promovida pelo Nosso Closet, movimentou mais de 400 peças durante o evento e centenas de pessoas levaram as roupas em bom estado que não usam mais e trocaram por outras que fazem mais seu estilo atual. E tudo isso sem movimentar dinheiro, apenas acumulando pontos, de acordo com cada peça que levava.

O New Flow Festival insere a cidade no roteiro mundial de movimentos voltados para a Sustentabilidade, mostrando o quanto é necessário que empresas, instituições e departamentos públicos se envolvam e apoiem projetos com este foco. Pioneiro na esfera cultural de Niterói, o festival apresenta uma visão positiva e inspiradora sobre o universo sustentável e seus diferentes temas, promovendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável –ODS’s, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas – ONU.

As idealizadoras Luísa Barros e Amanda Mella, ressaltaram a importância de valorizarmos mais o que a cidade está fazendo, para assim, criarmos conexões para que as pessoas repensem seu estilo de vida. “Eu acredito em um futuro colaborativo e o que vi nesses três dias de evento, foi que juntos conseguimos fazer a diferença e ter um futuro mais sustentável e consciente”, Comemora Luísa.

Amanda reafirma que começar a olhar para dentro de si e entender como viver da melhor forma, com a sociedade e sua terra, é o essencial e que o New Flow trouxe esse sentimento para a cidade. “Unir o conceito de troca, com pessoas de Niterói, em um espaço dedicado à toda família e com a vista que só o Caminho Niemeyer possui, é ter a certeza que plantamos uma sementinha no coração de cada um que esteve aqui”, comenta.