New Flow Festival chega a Niterói

A partir desta sexta-feira (24), o Caminho Niemeyer será palco até domingo (26) da primeira edição do New Flow Festival. Com entrada gratuita, o evento vai sacudir a cidade com grandes nomes da música, atividades e atrações para um público de todas as idades. A proposta é trazer soluções para um estilo de vida mais consciente e sustentável, através de um conceito inovador que une Educação, Arte e Entretenimento.

O evento contará com um espaço de moda consciente comorganizações importantes e globais como o Fashion Revolution e Supra, feira de troca, brechós e artesanatos locais. Foodtrucks, Feira de Orgânicos, Produtos Naturais e Veganos, estão entre as ofertas de alimentação.

Para as crianças, haverá um EspaçoKids, destinado aeducação criativa e sustentável com apresentações musicais e circenses, contação de histórias e diversas oficinas lúdicas. O festival terá ainda áreas para instalações artísticas visuais, sensoriais e interativas como livepainting (pintura ao vivo) e o coletivo feminino Fértil, apresentações demúsicos e bandas de diferentes estilos musicais; grupos de dança e performances.

Além disso, o público poderá praticar diversas atividades livres como aulas de dança, ioga,coletivo de patinação e o Pedal Sonoro -coletivo de ciclistas urbanos, integrado por voluntários, com objetivo de promover a utilização da bicicleta como meio de transporte e colaborar para a sustentabilidade, entre outras atividades.

O NewFlowFestival insere a cidade no roteiro mundial de movimentos voltados para a Sustentabilidade. O tema está em alta devido à sua importância global, mostrando o quanto é necessário que empresas, instituições e departamentos públicos se envolvam e apoiem projetos com este foco. Pioneiro na esfera cultural de Niterói, o festival apresenta uma visão positiva e inspiradora sobre o universo sustentável e seus diferentes temas, promovendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável –ODS’s, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas -ONU.

A empresária e consultora em moda sustentável, Luísa Barros e a arquiteta e produtora de eventos Amanda Mella -idealizadoras e realizadoras do evento -contam que o objetivo do New Flow Festival é de abrir espaço para pequenas iniciativas e mostrar quem vem trabalhando para um futuro mais sustentável e consciente.