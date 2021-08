Neto de niteroiense derrota Ítalo Ferreira e avança à semi em etapa do mundial de surfe

O surfista brasileiro Mateus Herdy, de 20 anos, superou o compatriota e atual campeão olímpico Ítalo Ferreira por 16.54 a 15.43. Embora seja catarinense, ele é de uma tradicional família de surfistas niteroienses. O próximo desafio será contra o australiano Jack Robinson na semifinal.

A vitória de Herdy veio de virada. Inicialmente, Ítalo abriu a bateria com uma onda de 6.60. Só que Mateus aproveitou a mesma série e entrou em uma onda de 6.83. Pouco depois, Italo foi para o seu tradicional aéreo e recebeu 8.83, retomando a liderança. Mas Mateus respondeu com uma nota 6.50.

Faltando 5 minutos, ele acabou premiado ao achar uma direita de longo alcance com direito a rasgadas e tentativa de reverse. A nota foi um 9.27, que deixou Italo precisando de 7.72 a dois minutos do término. A partir de então, coube ao catarinense apenas administrar o resultado até confirmar a vitória.

Família de surfistas

Mateus é filho de Alexandre Herdy, que já venceu uma das etapas do Campeonato Mundial de Surf, realizada em Itacoatiara. Posteriormente, o pai mudou-se para Florianópolis. Além disso, o tio e padrinho, Guilherme Herdy, também venceu etapas do Mundial na França e no Brasil e é mais um representante niteroiense da modalidade.

Medina eliminado

Atual número 1 do mundo e já garantido no WSL Finals, Gabriel Medina também não passou das quartas de final da etapa do México. Ele foi eliminado da competição ao perder para o também brasileiro Deivid Silva por 15.34 a 13.14.

Foto: Tom Bennett / WSL