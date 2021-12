Neto de Fittipaldi sofre grave acidente em prova da Fórmula 2

Hospital confirma que o piloto brasileiro sofreu fratura no tornozelo e um corte no rosto

A corrida principal da Fórmula 2 disputada em Jeddah, na Arábia Saudita, neste domingo (5), foi interrompida logo após a largada. Théo Pourchaire não conseguiu largar e Enzo Fittipaldi acabou atingindo o carro do piloto francês em sua manobra. A bandeira vermelha foi acionada imediatamente para atendimento aos pilotos. A FIA confirmou que ambos os pilotos estavam conscientes ao serem transferidos para o hospital.

Enzo Fittipaldi foi encaminhado de helicóptero para o hospital. A FIA emitiu uma nota explicando o acidente e dizendo que os pilotos foram encaminhados conscientes para atendimento.

“A FIA informa que um incidente ocorreu durante a FIA Fórmula 2 em Jeddah, na Arábia Saudita, envolvendo o carro 10, de Théo Pourchaire, e o carro 14, de Enzo Fittipaldi.

Os pilotos foram atendidos imediatamente por equipes médicas e de emergência do autódromo. Ambos foram transferidos de helicóptero para o Hospital das Forças Armadas King Fahad, em Jeddah.”

Em nota divulgada pela FIA durante a tarde, o piloto brasileiro sofreu uma fratura no tornozelo e um pequeno corte no rosto. O bicampeão da F1 Emerson Fittipaldi, avó de Enzo, que se encontrava em Jeddah para participar das homenagens a Frank Williams, acompanha o atendimento no hospital.

Dependendo da situação de Enzo, isso lhe custaria a participação na última etapa da F2, que acontecerá na semana que vem, no circuito de Yas Marina, acompanhando a F1 no GP de Abu Dhabi.

O acidente de Enzo vem logo após o brasileiro ter sua melhor corrida na F2 desde a sua estreia, na etapa de Monza, em setembro. Na segunda corrida da etapa de Jeddah, realizada na tarde de sábado, o neto do bicampeão da F1 fez uma grande prova, saindo de 12º para terminar em 7º em meio a uma prova caótica, com diversas entradas do safety car.

Após um período de paralisação devido ao acidente entre Fittipaldi e Pourchaire, a prova da F2 foi reiniciada para o que seriam inicialmente 20 minutos, mas ela foi encerrada mais cedo devido a uma nova bandeira vermelha, agora por causa de um acidente de Olli Caldwell, que envolveu também o brasileiro Guilherme Samaia.

Com isso, Oscar Piastri foi declarado o vencedor, com Robert Shwartzman em segundo e Ralph Boschung em terceiro, enquanto Felipe Drugovich foi o quinto colocado. Devido à duração reduzida, apenas metade dos pontos foram computados e, com isso, Piastri não conseguiu ser campeão antecipadamente, mas vai para Abu Dhabi com 52 de vantagem para seu companheiro de Prema, Shwartzman, com apenas 65 ainda em jogo.

Na largada do grande prêmio da Arábia Saudita de F1, foi a vez do filho de Michael Schumacher se envolver em grave acidente

Mick Schumacher também bate forte na largada da F1

Após o acidente com Enzo Fittipaldi na F2, foi a vez do filho do heptacampeão Michael Schumacher se envolver em grave acidente, dessa vez durante a largada do GP da Arábia Saudita de F1, também realizada neste domingo (5). Mick Schumacher perdeu o controle de sua Haas e colidiu contra a barreira de proteção. Imediatamente, o safety-car foi acionado e a corrida foi paralisada com bandeira vermelha.

O carro da Haas ficou totalmente destruído, mas o filho do heptacampeão da F1 avisou pelo rádio que estava bem e não tinha maiores problemas. Apesar da gravidade do impacto, Mick Schumacher deixou o carro consciente e não precisou ser encaminhado para o hospital.