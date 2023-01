Netflix revela trailer de série sobre incêndio da Boate Kiss

A produção adapta o livro homônimo da jornalista Daniela Arbex sobre a história dos sobreviventes e dos familiares dos jovens mortos

A plataforma de streaming Netflix divulgou a data de estreia e o primeiro trailer de Todo Dia a Mesma Noite, minissérie sobre o trágico incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul que completa dez anos, no próximo dia 27 de janeiro.



A produção adapta o livro homônimo da jornalista Daniela Arbex sobre a história dos sobreviventes e dos familiares dos jovens mortos na tragédia. A escritora é consultora de roteiro dos cinco episódios, que foram escritos por Gustavo Lipsztein (“O Paciente – O Caso Tancredo Neves”) e dirigidos por Julia Rezende (“Meu Passado Me Condena”).





O elenco inclui Erom Cordeiro, Paulo Gorgulho, Leonardo Medeiros, Thelmo Fernandes, Bianca Byington, Débora Lamm, Flavio Bauraqui, Laila Zaid, Bel Kowarick, Nicolas Vargas e vários atores gaúchos.

O incêndio na Boate Kiss foi causado pelo uso de um artefato pirotécnico em ambiente fechado. Além de custar a vida de 242 pessoas, deixou outras 680 feridas. Segundo as investigações, a casa noturna funcionava com mais gente do que a capacidade permitida. E a luta por justiça ainda continua. A minissérie será lançada perto do aniversário de 10 anos da tragédia, no dia 25 de janeiro.



O trailer pode ser visto aqui: