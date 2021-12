Neste final de semana, Niterói será a capital mundial do futevôlei

A cidade de Niterói vai se tornar a capital mundial do futevôlei no próximo final de semana. A partir de sexta-feira (10), até domingo (12), as areias da Praia de Icaraí receberão o Mundialito de Futevôlei. O evento conta com atletas de 12 países, que irão disputar o título de melhor dupla de futevôlei do mundo.

Grandes nomes da modalidade da Colômbia, Paraguai, Uruguai, Peru, Argentina, Áustria, Hungria, Angola, Chile, Canadá, França e Brasil, claro, movimentarão a semana esportiva em Niterói. A competição acontece em uma estrutura que dará a oportunidade de atletas amadores jogarem em uma arena de nível mundial.

O Brasil estará representado pelas seguintes duplas masculinas: Franklin – Hiltinho, Paraná – Tavinho, Rafael Longo – Michel e Bruno Barros – Gustavo. Já na disputa feminina estão as duplas Monique – Amanda, Sabrina – Bianca e Mari Fidélis – Vanessa Tabarez. Monique, inclusive, é a única representante niteroiense no Mundialito.

“Fico muito feliz em poder participar de um torneio internacional na minha cidade. É um orgulho muito grande e vou me empenhar muito para conquistar esse título”, afirmou Monique. O evento conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O titular da pasta, Luiz Carlos Gallo, citou o orgulho em receber mais um evento de grande porte.

“Aos poucos os eventos esportivos estão voltando a ser promovidos e apoiados pela Secretaria de Esportes de Niterói, através da Prefeitura Municipal, e quando nossa cidade recebe eventos de grande porte como estes, que contará com a presença de nomes de peso como Romário, Djalminha, Chay entre outros, além da niteroiense Monique, que eleva o nome de Niterói ao topo do futevôlei, passamos a gerar receita para o município de muitas formas, como nos serviços e turismo”, afirmou.

O organizador do evento, Marcio Carrete, falou sobre a importância de sediar o Mundialito. “O futevôlei cresce a cada dia na cidade, temos muitos atletas e jovens interessados na modalidade, e realizar um campeonato desse porte mostra que estamos evoluindo dia após dia na divulgação do esporte”.

O evento é aberto ao público e, para entrar, será necessário apresentar a carteira de vacinação e levar 1kg de alimento não perecível. A capacidade do local está limitada a 80%. Na sexta, as competições acontecerão entre 13h e 17h; sábado entre 8h e 17h; e domingo entre 9h e 13h.

Niterói Open

Paralelamente ao Mundialito, a Praia de Icaraí receberá as finais da primeira edição do Niterói Open, trazendo nomes de peso de vários municípios. As partidas acontecerão no sábado e domingo, entre 8h e 18h.

Fotos: Divulgação/Pietro Carpi