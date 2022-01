Neste 2022, projetos podem dar cara e alma novas a Niterói

Luiz Antonio Mello

Em visita a redação do jornal A TRIBUNA, semana retrasada, o prefeito Axel Grael anunciou diversas ações, principalmente a revitalização do Centro de Niterói onde serão investidos R$ 250 milhões.

Projetos elaborados pela Secretaria de Urbanismo e Mobilidade podem dar uma bela virada na essência de Niterói. O foco é a humanização cada vez maior da cidade. Confira:

Requalificação Av. Visconde do Rio Branco (Orla Centro)

Em 2017, iniciou-se a elaboração do Projeto Ruas Completas para os 2 km de extensão da Avenida Visconde do Rio Branco, no centro de Niterói, com o apoio da WRI (World Resources Institute). A revitalização da frente de mar de Niterói baseia-se no conceito de “Rua Completas” e a escolha da região se deu em função da grande circulação de veículos motorizados, pedestres e bicicletas existentes, além da grande concentração de comércios, serviços, escritórios e terminais urbanos.

Destaca-se também o potencial turístico da região e necessidade de valorização do potencial paisagístico da frente de mar de Niterói, tendo em vista sua localização e sua configuração enquanto área de acesso a pontos Importantes como ao Caminho Niemeyer e ao Mercado de Peixe de São Pedro.

Este projeto faz parte da importante intervenção em toda a Orla de Niterói que se estende do Centro até Charitas e proporcionará requalificação urbana e paisagística na Av. Visconde do Rio Branco, como ordenamento viário, estações nos moldes BHLS e implantação de ciclovia litorânea, no trecho compreendido entre o Mercado São Pedro e o Forte do Gragoatá.

Orla Icaraí

A revitalização da Orla Icaraí consiste em requalificação urbana e paisagística do espaço público da Praia de Icaraí. A intervenção está diretamente conectada à Orla Centro (através da R. Coronel Tamarindo) e, no futuro, também será conectada ao projeto da Orla Charitas.

O projeto incentiva a segurança viária através da redução de velocidade de circulação e prioridade aos deslocamentos a pé e priorizará então o transporte público coletivo, melhorando as condições do pedestre e estimulando o uso da bicicleta com a criação do trecho litorâneo de ciclovia. Além disso, a intervenção também conta com a implantação de novas tecnologias arquitetônicas de quiosques e um novo tratamento paisagístico na área.

Novo acesso a Camboinhas

A remodelação do acesso ao bairro de Camboinhas inclui a implantação de uma via exclusiva para transporte coletivo, ciclovia e estação de ônibus projetada com padrão arquitetônico semelhante às estações BHLS. Neste local, a rotatória de acesso existente será substituída por um novo espaço público de passagem e permanência, que ordenará de forma independente os fluxos viários de entrada e saída do bairro.

Com isso, o bairro possuirá melhor acessibilidade ao sistema de transporte público coletivo, além de maior fluidez para o trânsito e acesso local, desenvolvimento e requalificação urbana, gerando maior segurança e conforto nas viagens, incluindo o transporte por ônibus e ativo, além de criar uma conexão cicloviária com o Parque Orla.