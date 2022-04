Nesta terça termina o BBB que revela Tadeu Schmidt como único acerto

O apresentador deu um show de simpatia ao longo da edição

Hoje (26), o público vai finalmente descobrir o grande campeão do BBB 22. É o último dia da edição que recebeu muitas críticas, e o prêmio está entre Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva. Uma das principais mudanças que ocorreram foi a estreia do apresentador, Tadeu Schmidt que surpreendeu a todos positivamente.

Muitas especulações se deram devido a saída do Tiago Leifert, que já estava há mais de 15 anos na emissora. Segundo ele, em entrevista, já havia cumprido a sua missão no programa. Meses depois, ele também revelou que a filha estava com câncer na retina, o retinoblastoma.

Um longo caminho foi percorrido até a final do BBB, são ao todo 100 dias de programa, o maior até agora. Além disso, seguindo a linha do programa anterior, vai haver um reencontro dos participantes em um episódio 101, que vai ao ar na quinta-feira, dia 28 de abril.

O BBB 20 e 21, que foram edições históricas e de grande audiência, foram muito comparadas a edição atual. O público através das redes sociais expressou insatisfação com o desenrolar do programa, com participantes que não entregavam o entretenimento que eles queriam.

Destaca-se, assim, o participante Arthur, que obteve um enredo forte na casa ao longo do programa e conquistou muitos fãs. Apesar dele ter formado, em certo ponto, amizade com Pedro Scooby, P.A e D.G, não foi o suficiente para ele se sentir totalmente dentro do grupo.

Os três finalistas são Arthur, PA e DG Foto Reprodução Globo

Com a saída do Eliezer no último domingo (24), os finalistas que se formaram são compostos desse grupo de aliados. Curiosamente, formada apenas por homens, a última vez que um participante do sexo masculino ganhou o BBB foi Cézar, da edição 15. De acordo com enquetes da internet, são grandes chances de Arthur Aguiar sair como campeão, com P.A em segundo lugar e D.G em terceiro.