Neonazistas presos planejavam atentado em São Paulo, diz polícia

A Polícia Civil do Rio confirmou que um dos alvos presos na operação contra suspeitos de integrar células neonazistas em sete estados do Brasil tinha armamento e planos para cometer um ataque em festas de final de ano em São Paulo.

Nesta quinta-feira a polícia do Rio e o Ministério Público fizeram uma operação em sete estados contra u grupo neonazista. Foram 30 mandados de busca e apreensão e quatro presos.

“Apreendemos armas de fogo, bombas caseiras. O alvo disse que usaria as bombas caseiras em uma festa de final de ano”, disse o delegado Adriano Franca, titular da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), durante entrevista coletiva.

“Essa operação não acaba aqui. Com certeza, com a perícia dos aparelhos, chegaremos a outros alvos”, falou França.

A investigação sobre a existência de células neonazistas no Rio começou após o atentado à uma creche em Santa Catarina e as apreensões de celulares de suspeitos de conexão com o crime.

“A partir dos celulares apreendidos se chegou a uma pessoa do Rio que representaria uma das células neonazistas. A célula do Rio não conversou diretamente com os responsáveis pelo atentado de Santa Catarina”, informou a polícia.

O governo americano produziu relatórios de inteligência sobre o que aconteceu em Santa Catarina. A secretária de Segurança de Santa Catarina passou essas informações.

Quatro presos

As prisões foram em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense; em Valença, no Centro-Sul do RJ; e em Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo. Lá, a polícia apreendeu facões, arco e fechas e livros sobre o nazismo.