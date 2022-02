Nenê decide e Vasco volta vencer

O Vasco da Gama venceu o Bangu por 2 a 0 no reencontro com o ídolo Felipe, e retomou o caminho da vitória. Apesar do primeiro tempo equilibrado, com mais chances do alvirrubro e vaias dos quase 6 mil vascaínos presentes, o time de Zé Ricardo melhorou no segundo tempo. Nenê foi crucial na assistência para Raniel abrir o placar, e consciente no gol de falta, que definiu o placar.

Buscando encontrar equilíbrio nas atuações neste início de temporada, o time da Colina recebeu o Bangu comandado por Felipe, que possui uma campanha irregular no Campeonato Carioca. A principal característica do time da zona Oeste do Rio de Janeiro, é a facilidade em criar chance de gol. O problema é que o ataque banguense não aproveita as oportunidades. Foi assim aos 4 minutos, quando Nascimento deixou dois zagueiros na saudade e bateu. Thiago Rodrigues defendeu, mas no rebote, Roberto Baggio assustou com um arremate que saiu por cima da meta cruzmaltina.

O Vasco respondeu na sequência com o camisa 10, que parou em defesa de Paulo Henrique. O goleiro do Bangu trabalhou mais duas vezes, primeiro defendendo chute de Bruno Nazário, e depois um arremate de Gabriel Pec. O alvirrubro, então, respondeu com um chute longo de Denílson, que Thiago Rodrigues pegou. Por causa das melhores chances terem sido do time visitante, o torcedor cruzmaltino chiou e vaiou a equipe na saída de campo.

No entanto, o panorama não mudou muito no segundo tempo, e o Bangu teve a chance de abrir o placar assim que voltou dos vestiários. Aos 3’, Santarém recebeu entre os zagueiros e obrigou Thiago Rodrigues outra bela defesa. Depois, foi a vez de Nascimento que recebeu livre, mas furou. Os seguidos sustos acordaram o Vasco, que reagiu logo na sequência. Nenê recebeu uma enfiada de bola na intermediária, e desmontou a defesa do Bangu com um passe de calcanhar, ficando fácil para Raniel fazer o primeiro. Quatro minutos depois, o “vovô” em cobrança de falta bateu forte e Paulo Henrique espalmou para dentro das próprias redes. Dessa forma, as vaias se transformaram em aplausos ao meio campo veterano, quando foi substituído. O Vasco chegou aos 16 pontos, mas continua na 3º posição da Taça Guanabara.