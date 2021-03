Nem os animais escapam: polícia recupera bois furtados em Itaboraí

Nem os animais têm sossego. A Polícia Civil recuperou, na quarta-feira (10), 42 bois que haviam sido furtados de uma fazenda em Itambi, na cidade de Itaboraí. Duas pessoas irão responder pelo crime.

Segundo informações da 71ª DP (Itaboraí), os animais, avaliados em R$ 130 mil, foram furtados na última sexta-feira (5). De acordo com as investigações, o crime teria sido ordenado pelo gerente do tráfico de drogas da comunidade do Gebara.

O suspeito teria tido auxílio do filho do caseiro da fazenda, conforme apurou a distrital. O gado seria destinado à venda. Após o furto, o fato foi comunicado à 71ª DP e os agentes iniciaram as diligências

Os policiais levantaram informações e localizaram os bois em Sambaetiba, também em Itaboraí, na casa do comprador. O gado foi recuperado e devolvido ao dono. O filho do caseiro e o comprador dos animais foram levados à delegacia e serão indiciados pelos crimes. As investigações continuam.