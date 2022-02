Neltur vai reorganizar o carnaval de Niterói

O presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Paulo Novaes, está finalizando o projeto do carnaval na cidade. A festa teve que ser reorganizada após a mudança do local dos desfiles, no Caminho Niemeyer, no Centro. O documento vai pontuar a estrutura do carnaval, como por exemplo, a quantidade de banheiros químicos e onde será ponto de concentração dos componentes e cabine de jurados.

Novaes explicou que o projeto está na fase de estruturação do Caminho Niemeyer e isso inclui todos os detalhes para a execução da festa. Está sendo definido onde será a concentração e dispersão dos componentes das escolas, quantidade de banheiros, onde será instalada a cabine de jurados, onde ficará o posto médico, aparelhagens de som entre muitos outros detalhes. “O projeto está adiantado e até o final dessa semana deve estar concluído”, garantiu.

Com documento pronto, para a próxima semana, a intenção é fazer reuniões com representantes de várias secretarias envolvidas no carnaval, como por exemplo, Niterói Transportes e Trânsito (NitTrans), Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), Guarda Municipal entre outras. “A ideia é conversar individualmente com esses representantes e depois fazer uma reunião com todos envolvidos para aprimorar ainda mais o projeto”, frisou Novaes.

O desfile oficial das escolas de samba de Niterói não será mais na tradicional Rua da Conceição, no Centro. A festa será no Caminho Niemeyer nos dias 21, 23 e 24 de abril, feriado de Tiradentes, por causa do momento pandêmico do coronavírus.

Raquel Morais