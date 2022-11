Neltur vai inaugurar sexto Centro de Atendimento ao Turista em Niterói

A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) inaugura o sexto Centro de Atendimento ao Turista (CAT) nesta terça-feira (22), às 14h, próximo ao Museu de Arte Contemporânea (MAC).

O CAT tem um desenho moderno e inovador é feito em estrutura metálica e vidro laminado e temperado, além de ter as dimensões em torno de 5,60m de área circular e 8m de lateral mais larga da sua extensão e 5,60m na parte mais estreita.

De acordo com a Prefeitura de Niterói, o CAT na Boa Viagem funcionará, de segunda a sexta, das 9 às 17 e nos sábados, domingos e feriados, das 9 às 15h. O presidente da Neltur, Paulo Novaes, ressalta que os turistas e os niteroienses terão um atendimento de qualidade, com técnicos qualificados, em um Centro de atendimento atraente e moderno.

“Priorizamos pela qualidade do projeto e estamos com este a ser inaugurado, chegando ao sexto CAT na cidade. A intenção é fazer com quem o turista , assim que chegar aqui, seja orientado pelos atrativos que Niterói oferece. Vale dizer que o atendimento é realizado por estagiários de Turismo e Gastronomia, que falam dois idiomas, que recebem o turista e mantém com ele um bom diálogo indicando lugares a serem visitados. Temos também um parâmetro de visitas, que nos dá a possibilidade de balizar políticas públicas de Turismo à altura de quem vem nos visitar”, diz o presidente de 67 anos e que há três anos e meio está à frente da Neltur.

Não diferente dos outros centros já existentes, no CAT da Boa Viagem, serão dadas orientações aos visitantes e turistas que estiverem em Niterói, além de distribuir folheteria especializada sobre os atrativos turísticos da cidade.

Estarão à disposição o Guia Turístico, os Roteiros: Orla Oceânica, Orla Niemeyer e o “Niterói em 3 dias, além de um flyer constando um mapa da cidade com indicações das mais diversas.

Estrategicamente construído não só para atender turistas e visitantes que transitam pela Orla da Baia de Guanabara, mas, sobretudo, para atender aos visitantes da Ilha da Boa Viagem, que passa por obras de restauração, o 7º Centro de Atendimento ao Turista – CAT de Niterói, será inaugurado no bairro da Boa Viagem, ao lado do acesso à Ilha da Boa Viagem. Esta restauração que inclui a Capela Nossa Senhora da Boa Viagem, do Fortim e do Castelo (sede dos escoteiros), possibilitará a reabertura da ilha para visita livre.