Neltur promove mais uma edição do Niterói Ecotur sem Barreiras

Os aficionados em passeios por trilhas não podem perder mais uma edição do Niterói Ecotur sem barreiras programado para acontecer no mês de abril. No dia 9/4, sábado, o encontro será às 9h30min, no Parque Rural (Rua Dois, Qd. 38, Loteamento Fazenda – Engenho do Mato. Já no dia 10/4, domingo, será às 9h30min, no Parque da Cidade.

As inscrições estão abertas através do link http://www.visit.niteroi.br/niteroiecotur/ e escolher o passeio desejado e preencher um formulário, que é respondido com a confirmação ou não em até três dias úteis, sendo que 10% das vagas são reservadas para pessoas com dificuldade de locomoção. O passeio nas trilhas é gratuito.

O Niterói Ecotur Barreiras no mês de abril acontecerá no Parque Rural do Engenho do Mato contemplando o “Caminho de Darwin” e no Parque da Cidade com a “Trilha dos Platôs”. Se você ainda não conhece essas belas paisagens acesse o link pois as inscrições já estão abertas.

Esse projeto oferece a população, turistas e visitantes passeios monitorados, gratuitos, através de inscrições prévias, duas vezes por mês, pelas trilhas da cidade de Niterói. A quantidade de pessoas pode variar de acordo com a dificuldade que existe em cada trilha e em todos os passeios há orientações para prevenção da Covid- 19.