Neltur garante que estão mantidos os desfiles das escolas de samba de Niterói

O avanço da contaminação pela variante Ômicron no estado do Rio de Janeiro pode impactar o Carnaval 2022 na cidade maravilhosa. Em Niterói a festa está mantida com o tradicional desfile de escolas de samba na Rua da Conceição e subvenção para as escolas da cidade, e que desfilam no Rio. Mas a realização de blocos e carnaval de rua ainda não foi autorizada pelo poder público.

Na terça-feira (4) todas as escolas de Niterói assinaram o contrato com a Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur). A pasta confirmou que nas próximas 72 horas a subvenção para as agremiações, que desfilam em Niterói e no Rio, vão ser liberadas. Sobre a realização do carnaval de rua e dos blocos de carnaval, também tradicionais na cidade, a Neltur ainda está em análise, junto com a Comissão de Carnaval 2022.

“Estamos analisando essa questão dos blocos e carnaval de rua. Vamos ter uma reunião com prefeito e representantes do comitê sanitário para saber como vamos proceder sobre essa questão. Já garantimos a subvenção das escolas e a cidade, com todos os problemas do país e do Estado, conseguiu atravessar muito bem o período. Enfrentamos o problema de frente e conseguimos resultados positivos. Temos que continuar com a responsabilidade sanitária que tivemos com a população”, frisou Anderson Pipico, presidente da Comissão de Carnaval 2022.

Ao todo a Prefeitura de Niterói vai pagar R$ 7,8 milhões de subvenção para o carnaval 2022, que na cidade vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro. As escolas de samba que desfilam na cidade, como o Grupo A, que compreende 10 escolas, vão receber R$ 1,360 milhão sendo R$ 136 mil para cada; o Grupo B que também tem 10 agremiações vai receber R$ 760 mil sendo R$ 76 mil para cada; e o Grupo C conta com 11 escolas de samba vai receber R$ 473 mil sendo R$ 43 mil para cada uma. A Unidos do Viradouro receberá R$ 3 milhões, a Acadêmicos do Cubango levará R$ 1,5 milhão e a Acadêmicos do Sossego R$ 800 mil.

No dia 25 de novembro foi feito o sorteio da ordem dos desfiles das 31 agremiações para 2022 na tradicional Rua da Conceição, no Centro da cidade. O barracão na Av. Feliciano Sodré dará lugar ao antigo Carrefour, no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói.

CORTE MOMESCA

A Neltur também garantiu que a escolha da Corte Momesca de Niterói 2022 será realizada no próximo dia 14, a partir das 18h, no Clube Canto do Rio, no Centro da cidade. Os eleitos receberão individualmente a premiação em espécie, sendo R$ 8 mil para o Rei Momo e a Rainha e R$ 5 mil para a 1ª princesa e R$ 4 mil para a 2ª princesa. A presença do candidato aos ensaios técnicos coreografados é obrigatória e no dia do concurso serão duas apresentações: dois trajes, social e fantasia, para julgamento de quatro quesitos: elegância, simpatia, samba no pé e estética corporal.

A Comissão Especial de Julgamento terá que votar com notas de 9 a 10 com divisões decimais. Em caso de empate o desempate será feito na seguinte forma: para os candidatos a Rei Momo valem as maiores notas de samba no pé, simpatia e elegância; e para Rainha e Princesas: samba no pé, simpatia, elegância e estética corporal.