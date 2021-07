Nelson Miolaro, o Vovô TikTok, morre aos 90 anos

O personagem, que ganhou fama nas redes sociais, não resistiu às complicações após sofrer um acidente doméstico

Nelson Miolaro, conhecido como o Vovô TikTok, morreu, nesta quinta-feira (15/7), aos 90 anos. O influencer, popular pelos vídeos fofos na rede social, não resistiu às complicações após sofrer um acidente doméstico.

A informação foi confirmada pela família de Nelson através das redes sociais: “Chegou o momento o qual não queríamos que chegasse nunca, o momento de dizer o adeus a alguém que sempre conhecemos cheio de vida e energia. É com muita tristeza que comunicamos o adeus ao sorriso mais charmoso, a voz mais doce cantarolante e a postura mais elegante. Uma nova estrela, radiante, com um brilho sem igual o céu ganhou. Não vamos encarar a morte como um ponto final, porque quem é amado de verdade jamais morre e você foi, é e sempre será amado por todos nós, como marido, pai, avô, bisavô, como o nosso personagem favorito: ‘Vovô TikTok’”, afirma a publicação.

Nelson sofreu uma queda no banheiro de casa e precisou passar por cirurgia no último sábado (10). Ontem, o idoso teve piora em seu estado de saúde e precisou ser transferido para a UTI. Contudo, o vovô TikTok não resistiu às complicações, vindo a falecer na madrugada de hoje.

Vovôs TikTokers

Nair e Nelson vivem em São Bernardo do Campo (SP) eram casados há 67 anos. Ao todo, são mais de sete décadas de companherismo. Juntos, o casal construiu uma família com três filhos, cinco netos e um bisneto.

A iniciativa de criar os vídeos que viralizaram no aplicativo partiu de uma das netas do casal, Nayara Alexia, que logo teve a ideia compartilhada pelo irmão Rennan Donadelli. O primeiro vídeo foi gravado foi em junho do ano passado, em uma data muito especial: o aniversário de 90 anos de Nelson.

“Fizeram aqueles vídeos ‘de brincadeira’. Depois foi filmando, colocando na internet e aquilo foi aumentando cada vez mais. E agora tá nesse mundo todo”, lembra Nair.

Nair Donadelli, a “vovó TikTok”, afirma que ela e Nelson levam entre 10 e 15 minutos para finalizarem as cenas. “As falas têm que dar certinho, né? Na nossa idade, é um pouco difícil, mas a gente vai fazendo e dá tudo certo”, explica Nair, se referindo às famosas dublagens do TikTok que reproduz com o marido.