Neguinho da Beija-Flor está internado com Covid-19

Neguinho da Beija Flor está internado em um hospital da Zona Sul do Rio com Covid-19. Na semana passada ele realizou o teste para diagnóstico da doença na sua residência, e testou positivo, mas na noite de quinta-feira (26) preciso ser levado ao hospital.

Segundo informações da família do cantor e compositor, a internação foi necessária por causa de um quadro de desidratação do músico. Ele está se sentindo bem e com sintomas leves da doença.

Nas redes sociais do sambista um comunicado oficial da esposa Elaine explicou a internação. Além disso um vídeo do próprio Neguinho da Beija Flor também foi divulgado, onde ele tranquiliza os fãs.

“Estou deixando essa mensagem pra tranquilizar vocês. Ele foi diagnosticado com Covid na semana passada. Ficou em casa, em repouso, tomando medicamentos todos esses dias. Ontem [26], o médico sugeriu a internação pois achou que a hidratação via oral não estava satisfatória. Para evitar o agravamento do quadro por conta de desidratação, o médico optou por hidratação intravenosa. Mas ele está bem, sem qualquer complicação em decorrência do vírus. Obrigada a todos pelas mensagens de apoio e pelas vibrações positivas e orações que têm feito”.