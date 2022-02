Negociações entre Rússia e Ucrânia acontecerão na Bielorrússia

A Bielorrúsia deverá sediar as negociações para um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. A informação foi confirmada, por meio das redes sociais, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros bielorrusso, nesta segunda-feira (28). O Ministério das Relações Exteriores da Rússia publicou uma foto do possível local do encontro em suas redes sociais.

Na sala de reuniões é possível observar a presença de bandeiras dos três países: Rússia, Ucrânia e Bielorrúsia. Inicialmente, o presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, não havia se mostrado confiante na proposta de negociações, mas, no domingo (27), concordou em sentar-se à mesa com as autoridades russas.

A ofensiva russa em território ucraniano entrou no quinto dia. Vladimir Putin, presidente russo, afirmou que a “operação militar especial” na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia “se defender”. O ataque foi ampalmente condenado pela comunidade internacional.

Foto: Divulgação/Ministério das Relações Exteriores russo