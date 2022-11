Navios abandonados na Baía de Guanabara preocupam ambientalistas

Algumas embarcações estão há cerca de 30 anos no local

Saulo Andrade

Atracado no Porto do Rio de Janeiro, próximo ao armazém 13, o navio São Luiz, que na noite de 14 de novembro colidiu com a Ponte Rio-Niterói, segue sem um destino concreto sobre o seu futuro e não se sabe, também, quais são os custos para se manter a embarcação ali, atracada. A Companhia Docas do Rio de Janeiro informou que “está aguardando a conclusão de estudos técnicos para a melhor destinação possível”.

Enquanto isso, o fato é que o acidente resgatou um antigo debate: há cerca de 30 anos, ambientalistas alertam sobre o ‘cemitério de navios’ – enferrujados, degradados – que se acumulam, com o passar dos anos, no entorno da Baía de Guanabara.

Já em 2002, o Plano de Gestão Costeira da Baía identificou a presença de cerca de 250 embarcações abandonadas e afundadas, em diferentes trechos: na região do Gradim, em São Gonçalo; no Canal de São Lourenço – até o porto -, em Niterói; na ponta do Caju e no Canal do Cunha, no Rio de Janeiro.

Os anos se passaram e elas não foram desmobilizadas. Em 2013, o governo do estado, através do Inea (Instituto Estadual do Ambiente), realizou um leilão público, que retirou do Canal de São Lourenço os navios que tinham os materiais mais valorizados, economicamente – contendo aço e alumínio. É o que denuncia o cofundador do Movimento Baía Viva, Sérgio Ricardo Potiguara:

Canal de São Lourenço. Divulgação.

“Ganharam muito dinheiro, naquela operação; mas as embarcações de madeira, cerca de 30% a 40%, afundadas, há três décadas, vazando óleo e outras substâncias químicas, não foram retiradas. Na época, em 2013, o Inea afirmava que havia cerca de 150, somente no trecho de São Lourenço”, explica o ambientalista que, em janeiro último, numa reunião com o presidente do Inea, Philipe Campello Costa, constatou que o órgão reconhece a presença de apenas 68, abandonadas, naquele canal. Ricardo destaca que, em recente estudo, realizado pela UFF (Universidade Federal Fluminense) – a ser transformado em livro –, identificou-se cerca de 62 navios.

Flagrante do momento da colisão do navio São Luiz com a Ponte Rio-Niterói

Ele alerta que “o grande problema” se deve ao fato de, até hoje, não haver, no estado do Rio, um inventário das embarcações abandonadas e afundadas na Baía de Guanabara. Na avaliação de Sérgio Ricardo, o estudo deveria ser realizado, em cooperação, entre a Capitania dos Portos, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) e o Inea, que é o órgão ambiental licenciador.

“Além disso, não temos, até hoje, um plano de descomissionamento, que é voltado à retirada das embarcações que estão (com óleo) vazando há cerca de 30 anos, provocando uma provável contaminação da vida marinha por metais pesados, óleo, graxa e outros poluentes químicos”, alerta Ricardo.

O descomissionamento é um plano de desativação e limpeza dos navios abandonados e afundados, para se evitar riscos à saúde e ao meio ambiente. Regulamentado por uma legislação internacional, há, também, aqui no Brasil, uma lei, apontando a responsabilidade compartilhada do processo entre a Capitania dos Portos (Marinha do Brasil), o Ibama e o Inea. Cabe a estes órgãos, de forma cooperativa, realizar, ainda, o inventário das embarcações, na Baía de Guanabara, com um plano de remoção, prevendo medidas de segurança ambiental.

Outro impacto importante, segundo o ambientalista, é o que ocorre na navegação, já que, na região de Niterói, há diversas empresas que não conseguem realizar seus trabalhos de suporte ao porto do município por conta das altas taxas de assoreamento, que aumentam com o afundamento das embarcações, naquele trecho da Baía.

“Essa contaminação ambiental também tem prejudicado o setor da pesca. O terminal pesqueiro de Niterói, construído em 2018, nunca funcionou, porque as embarcações não conseguem chegar ali pela Baía, por causa da presença da sucata náutica, que impede a chegada das embarcações. Com isso, a cidade tem acumulado perdas enormes, no emprego e na arrecadação de tributos. O setor pesqueiro continua vivendo a sua decadência por falta de infraestrutura adequada”, ressaltou.

Em junho, A TRIBUNA destacou que a Seden (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), da Prefeitura de Niterói, recebeu do Inea a concessão de licença para a dragagem de manutenção do acesso aquaviário

ao Porto de Niterói, o Canal de São Lourenço. A administração custeou o EIA/Rima (Estudo de Impacto Ambiental), com um investimento de R$ 772 mil, para criar mecanismos que levem à dragagem do Canal. A obra já é esperada há mais de 40 anos, também pelo setor naval, e já recebeu a aprovação definitiva da licença ambiental.

Sérgio Ricardo Potiguara, do Baía Viva, chama a atenção para a falta de um inventário sobre embarcações abandonadas. Foto: Divulgação.

A Seden destaca, entretanto, que o terminal pesqueiro é de responsabilidade do Governo Federal e nunca chegou a funcionar por conta do assoreamento do Canal de São Lourenço, cuja obra também é de responsabilidade da União.

“Entendendo a importância do local para a indústria pesqueira e para a geração de emprego e renda, a Prefeitura de Niterói vem trabalhando nos últimos anos para que a dragagem do canal, que também é de responsabilidade do governo federal, possa ser realizada para ajudar a alavancar a economia do município”, ressalta a nota da municipalidade.

No momento – informa a Prefeitura -, está em tramitação a elaboração do edital de licitação para a realização da dragagem, que beneficiará, também, a indústria naval. Especificamente sobre o terminal pesqueiro, está em discussão a possibilidade de cessão do espaço para o município, para que possa ser dada ao local uma destinação que impulsione o setor pesqueiro de Niterói.

30 anos após ECO 92, descaso continua

A ONU (Organização das Nações Unidas) determinou que 2022 é o ano internacional da pesca e da aquicultura. Estamos celebrando, também, 30 anos da conferência ECO 92, que foi realizada no Rio, em 1992.

Sérgio Ricardo destaca que, desde então, o Movimento Baía Viva vem acionando e mobilizando o Ibama, o Inea, a Capitania dos Portos e os Ministérios Públicos Federal e Estadual, no sentido de alertar sobre os perigos que os navios abandonados representam para o meio ambiente, na Baía de Guanabara.

“Há uma omissão generalizada. O resultado disso é o sacrifício ambiental da Baía, o enfraquecimento da pesca artesanal e perdas econômicas. Nosso estudo, desenvolvido com universidades, estima que a degradação ambiental provoca perda econômica estimada em R$ 50 bilhões por ano”, explica Ricardo, acrescentando, ainda, a importância de se saber o grau de segurança ou insegurança; se há riscos de vazamento; se podem ocorrer novos desastres ambientais e que medidas protetivas seriam adotadas para evitá-los.

“Cabe aos Ministérios Públicos obrigarem que a Capitania dos Portos apresente um plano de comissionamento dessas embarcações, indicando a fonte de financiamento dessas atividades e o destino final adequado, a ser dado ao material retirado. Em muitos países – inclusive no Brasil -, as embarcações que ultrapassam o seu ciclo de vida podem ser utilizadas como arrecifes artificiais, criando um ambiente de pesqueiro, no litoral fluminense, podendo ser destinadas como sucata, para uso da indústria nacional”, sugere.

Descumprimento judicial

A TRIBUNA destacou, em reportagem de 16 de novembro, que o juiz Wilney Magno de Azevedo Silva havia ordenado, em setembro de 2021, a remoção do navio graneleiro São Luiz, da Baía de Guanabara. A decisão se deu no âmbito de um processo movido há quase dois anos, pela Companhia Docas do Rio de Janeiro, contra a empresa Navegação Mansur, proprietária da embarcação. Na época, já havia receio de que ela pudesse se soltar e ficar à deriva. Tanto a Companhia Docas como a Capitania dos Portos, vinculada à Marinha, apontaram no processo a existência de riscos à navegação, de poluição do meio ambiente e à vida humana.

O magistrado considerou que os relatórios apresentados comprovavam as alegações.

“O navio em questão representa risco à segurança da navegação, à potencial poluição hídrica e às instalações existentes na Baia de Guanabara, bem como à Ponte Rio-Niterói”, escreveu.

Questionada, a Justiça Federal não se manifestou sobre o descumprimento da decisão do juiz Azevedo Silva.

Também se tentou contato telefônico com a Navegação Mansur, mas uma gravação informava que os números chamados não existiam.

O biólogo e ambientalista Mário Moscatelli reverbera a opinião do cofundador do Movimento Baía Viva. Ele ressalta que a questão ambiental está intimamente associada ao abandono das embarcações, que podem possuir óleo combustível, que vaza para a Baía de Guanabara.

Divulgação

“O que ocorreu na ponte Rio-Niterói mostra claramente que, primeiro, as empresas envolvidas não respeitam decisão judicial. Os órgãos de fiscalização também desconhecem a gravidade da situação e, se conhecem, não estão tomando iniciativas para combatê-las”, indignou-se Moscatelli.

Perguntamos, às prefeituras de Rio, Niterói e São Gonçalo, sobre a possibilidade de se desenhar um plano conjunto, para que as embarcações abandonadas, nos respectivos territórios, fossem recolhidas. Não obtivemos resposta da administração de São Gonçalo, neste sentido, mas a assessoria de comunicação da Prefeitura de Niterói informou ser esta uma atribuição da Capitania dos Portos e da União.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio disse que “todas as medidas preventivas serão tomadas” e que se farão as cobranças e as notificações “necessárias aos responsáveis pelo abandono de embarcações na Baía de Guanabara”, a fim de não haver mais incidentes de grandes proporções, como o ocorrido na noite do dia 14, impactando a “rotina de milhares de pessoas”.

“Além disso, é preciso considerar o risco de contaminação da água por conta do vazamento de óleo dessas embarcações. O devido monitoramento quanto à poluição também será cobrado aos responsáveis, junto aos órgãos competentes”, disse a nota.

Jogo de empurra

Em nota, o Inea disse que o órgão, “assim como todo o efetivo do Estado”, permanece à disposição para contribuir no que for necessário para a solução dos impasses, envolvendo as embarcações abandonadas, “que devem ser monitoradas e controladas pela Marinha do Brasil”.

A reportagem procurou, também, a Marinha e o Ibama para se pronunciarem sobre a possibilidade de se realizar inventários das embarcações abandonadas, mas não obteve respostas, até o fechamento desta edição.