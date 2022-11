Navio São Luiz: polêmicas vão além da colisão com a Ponte

As polêmicas envolvendo o navio graneleiro São Luiz e seus proprietários vão muito além da colisão com a Ponte Rio-Niterói, na noite da última segunda-feira (14). Tripulantes foram resgatados da embarcação em situação análoga à escravidão, em 2021, e um dos sócios da Navegação Mansur, dona do São Luiz, foi alvo de investigação do Ministério Público Federal, em 2004.

Em 22 de novembro de 2021, dois trabalhadores do navio foram resgatados do navio, pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). A operação foi deflagrada a partir de uma denúncia de que os dois marinheiros estavam trabalhando em situação degradante no Navio São Luiz, ancorado na Baía de Guanabara.

Nos depoimentos prestados ao MPT-RJ, os trabalhadores afirmaram que trabalhavam em escala de embarque 15×7, não tinham a CTPS assinada e recebiam abaixo do piso salarial da categoria, além de nunca terem recebido 13º ou férias.

Durante o dia realizavam atividades de conservação e manutenção, lavavam suas próprias roupas e preparavam suas refeições com alimentos fornecidos pela empresa a cada 15 dias. Faziam a vigilância da embarcação durante toa a noite em revezamento.

O navio não tinha energia elétrica, à noite utilizavam velas e baterias de carro e caminhão para iluminar o passadiço. Em razão do calor nos camarotes, dormiam de porta aberta. Armazenavam água do mar ou da chuva para descarga. Não recebiam vale transporte e quando desembarcavam iam para casa por conta própria.

Em 3 de dezembro daquele ano, dias após o resgate, o MPT afirmou que obteve o compromisso da Navegação Mansur S.A. do pagamento das verbas rescisórias e indenização por dano moral individual para os dois trabalhadores resgatados.

Navio colidiu com a Ponte, na última segunda-feira

Investigação do MPF

Em dezembro de 2004, o Ministério Público Federal, através do então procurador da República Fábio Aragão, obteve na justiça federal a prisão preventiva de Jorge Brumana Simão, um dos sócios da Empresa Navegação Mansur S/A. A ação também teve como alvos dois fiscais do INSS e um gerente geral da empresa. A operação, batizada como Mar Azul, investigava sonegações de impostos.

Na ocasião, foi realizada uma busca e apreensão nas residências dos fiscais, onde foram apreendidos diversos documentos. Dentre eles, foi encontrada uma relação de nomes de empresas, com o fiscal responsável por cada uma delas e com a indicação financeira de quanto cada um ganharia, como se fosse uma tabela de propinas. De acordo com o delegado da Polícia Federal que atuou na Força-tarefa do INSS, Anderson Bichara, se a tabela fosse seguida, o prejuízo causaria um rombo de cem milhões de reais nos cofres públicos.

Além disso, na residência de uma das fiscais presas foi encontrada uma cartilha, produzida por ela, ensinando a empresários como sonegar o INSS. O MPF acredita que ela estaria dando consultoria a empresas. O rombo causado, ou seja, os valores que deixaram de entrar para os cofres públicos pela não atuação dos dois fiscais, foi de, aproximadamente, R$ 18,8 milhões.

Remoção do navio foi descumprida

O juiz Wilney Magno de Azevedo Silva havia ordenado, em setembro de 2021, a remoção do navio. A decisão se deu no âmbito de um processo movido quase dois anos antes pela Companhia Docas do Rio de Janeiro contra a empresa Navegação Mansur. Na época, já havia receio de que o navio pudesse se soltar e ficar a deriva. Tanto a Companhia Docas como a Capitania dos Portos, vinculada à Marinha, apontaram no processo a existência de riscos à navegação, de poluição do meio ambiente e à vida humana.

Em sua avaliação, o juiz considerou que os relatórios apresentados comprovavam as alegações. “O navio em questão representa risco à segurança da navegação, à potencial poluição hídrica e às instalações existentes na Baia de Guanabara, bem como à Ponte Rio-Niterói”, escreveu.

Situação atual

O navio está atracado no Porto do Rio de Janeiro, próximo aos armazéns 13 e 14. A reportagem procurou a Companhia Docas do Rio de Janeiro e a questionou sobre qual destino será dado à embarcação bem como quais os custos de mantê-la atracada. No entanto, até o fechamento deste texto, não tinha sido encaminhada resposta. A Justiça Federal também não se manifestou sobre o descumprimento da decisão do juiz Azevedo Silva.

A reportagem tentou contato telefônico com a Navegação Mansur, mas as ligações não foram completadas. O espaço permanece aberto caso a empresa e seus sócios queiram se manifestar.