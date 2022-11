Navio à deriva se choca com a Ponte Rio-Niterói

A Ponte Rio-Niterói foi fechada, nos dois sentidos, por conta de uma colisão de um navio à deriva com a via, no início da noite desta segunda-feira (14). Confira, nos vídeos.

A guarda portuária e a equipe da Polícia Rodoviária Federal já estão cientes. Até as 19h40, rebocadores resgataram a embarcação, denominada São Luiz, que estava ancorada há cerca seis anos. Trata-se de um navio graneleiro (de grãos).

No momento do acidente, a CCR Barcas informou que estava “preparada para atender um possível aumento da demanda na linha Arariboia (Rio-Niterói-Rio), com a realização de viagens extras, em função do fechamento da Ponte Rio-Niterói, na noite desta segunda-feira”.

“Às 18h30, verificamos pelas câmeras que o navio estava sendo rebocado por 3 rebocadores”, informou a nota da PRF.

A Capitania dos Portos e a Marinha também foram acionados e direcionaram equipes.

O acidente gerou um grande nó no trânsito de Niterói, nas Avenidas Roberto Silveira e Jansen de Mello, que estão paradas.

*Em apuração