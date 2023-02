Naufrágio: mais duas mortes confirmadas

O Corpo de Bombeiros confirmou, na manhã de hoje (6), que mais duas pessoas, que estavam desaparecidas, morreram durante o naufrágio de uma traineira, na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. As vítimas, um homem e uma mulher, ainda serão identificadas. O total de mortos chegou a cinco. Três pessoas seguem desaparecidas.

Na manhã desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros confirmou que mais duas pessoas foram localizadas sem vida: um homem, próximo ao vão central da Ponte Rio-Niterói, e uma mulher, dentro da embarcação. A identificação das vítimas será feita no IML.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, na tarde de domingo (5), para a ocorrência, próximo à Ilha de Paquetá. Seis pessoas foram resgatadas por terceiros, receberam os primeiros-socorros dos Bombeiros e foram encaminhadas para o CER da Ilha do Governador: duas mulheres, dois homens e duas crianças do sexo masculino.

No fim da noite, três vítimas foram encontradas em óbito dentro da embarcação: uma mulher e dois homens. Mais de 50 militares da corporação seguem empenhados nas buscas por três pessoas que estão desaparecidas. Os guarda-vidas e mergulhadores atuam com apoio de lanchas, motos aquáticas, botes e aeronaves.

Capitania dos Portos apura acidente

A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informou que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) tomou conhecimento, na tarde de domingo, da ocorrência de um emborcamento de uma traineira na altura da Ilha do Governador (RJ).

A CPRJ enviou uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) ao local para averiguações tão logo teve ciência do ocorrido. As buscas pelos demais estão sendo realizadas tanto pela Marinha do Brasil quanto pelo Corpo de Bombeiros. Não foi verificado indício de poluição hídrica no local.

A CPRJ esclareceu, também, que um procedimento interno será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas cabíveis.

Lista de passageiros sobreviventes:

Ana Nilda dos Santos Soares, 43 anos;

Ana Paula de Souza, 46 anos;

Caíque Gomes da Silva, 10 anos;

Cauã Gomes da Silva, 14 anos;

Erick Pereira da Silva, 38 anos;

Marcos Paulo da Silva Correia, 45 anos.

Lista de passageiros desaparecidos:

Uma criança de 3 anos;

Um adolescente de 14 anos;

Evandro José Sena;

Everson Costa de Assunção, de 45 anos;

Fábio Dantas Soares; de 46 anos;

Isabel Cristina de Souza Borges, de 38 anos.

Juliana Gomes Delana da Silva; de 35 anos;

Michele Bayerl de Moraes de Sena.

Embora os mortos ainda não tenham sido identificados, o Corpo de Bombeiros confirmou que os nomes deles, por enquanto, estão na lista de desaparecidos. Os seis sobreviventes são tripulantes, tiveram ferimentos leves e já receberam alta.