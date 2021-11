Naufrágio em Rio das Ostras: traineira ‘Cabral I’ era de Niterói

Vítimas fatais foram identificadas

Os corpos das três vítimas que morreram no naufrágio ocorrido na manhã de ontem (1º), na região próxima à praia de Itapebussus, em Rio das Ostras, foram identificados e tiveram os nomes divulgados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Macaé, na manhã desta terça-feira (2).

De acordo com o instituto, as vítimas foram identificadas como Fabiano Maurillo Medeiros (40 anos), natural de São João de Meriti; Emerson João Cousillas Prestes (42 anos), natural de Jaguarão (RS); Roberto Conceição, (67 anos), natural de Paraty, residente em São Paulo.

Quando foram acionados para o resgate, por volta das 7h de segunda-feira (1º), os bombeiros acreditavam se tratar de acidente envolvendo uma lancha, mas foi confirmado que a embarcação, identificada como ‘Cabral I’, era um barco pesqueiro procedente de Niterói. Segundo informações, a traineira estava há uma semana pescando em alto-mar.

De acordo com relatos, a embarcação passou o fim de semana ancorada na região conhecida como Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes. No entanto, na tentativa de fugir do mau tempo que “castigava” a região, a tripulação decidiu deixar o local, durante a noite de domingo (31), e partir em direção a Cabo Frio, na Região dos Lagos.

O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, quando a traineira colidiu com uma formação rochosa, ao navegar na região conhecida como Lage da Praia de Itapebussus, na Costa do Sol, em Rio das Ostras, naufragando logo em seguida. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h e, ao chegar ao local, encontrou destroços da embarcação espalhados pela praia.

Ao todo, 13 tripulantes estavam embarcados na traineira no momento do acidente. Além das três vítimas fatais, dez pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio das Ostras. Segundo informações, os sobreviventes utilizaram um bote salva-vidas para escapar e foram encontrados quando já estavam na praia de Itapebussus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, das dez pessoas resgatadas, oito já receberam alta e estão hospedadas em uma pousada da região. Duas permanecem internadas, mas, segundo informações da unidade de saúde, apresentam estado de saúde estável.

Os mergulhadores fizeram buscas no local do naufrágio, com cerca de 14 metros de profundidade, mas ninguém foi encontrado preso aos destroços da embarcação. Participaram do trabalho equipes de mergulho de Campos dos Goytacazes e do quartel de bombeiros de Macaé. O mar agitado e o tempo chuvoso dificultaram o trabalho. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os trabalhos de buscas foram encerradas por volta das 13h50min de ontem.

A Prefeitura de Rio das Ostras informou que os 13 tripulantes trabalhavam para dois sócios, donos da embarcação, que não estavam na traineira no momento do naufrágio. O caso será investigado pela Marinha do Brasil.