Naufrágio deixa pelo menos três mortos na Baía de Guanabara

Três pessoas morreram e outras cinco estão desaparecidas após um naufrágio na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Uma traineira turística naufragou entre a Ilha do Governador e a Ilha de Paquetá, na tarde do último domingo. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro continuam trabalhando na busca pelos desaparecidos.

Identificada como “Caiçara”, a embarcação retornava de um passeio pelas águas da baía, em direção à Ilha do Governador, quando foi atingida por uma tempestade que caiu na Região Metropolitana fluminense, naquela tarde. A traineira acabou virando. Seis sobreviventes foram resgatados pelos militares, das 14 pessoas que estavam a bordo.

Fotos: Reprodução/Internet

Os passageiros seriam amigos e parentes. Pelo menos cinco ocupantes seriam da mesma família. Em meio aos destroços da embarcação, também foi encontrado o corpo de um cachorro, sem vida. Os corpos das três vítimas já encontradas foram encaminhados ao Grupamento Marítimo de Botafogo, na Zona Sul da Capital, e ainda serão identificados.

Lista de passageiros sobreviventes:

Ana Nilda dos Santos Soares, 43 anos;

Ana Paula de Souza, 46 anos;

Caíque Gomes da Silva, 10 anos;

Cauã Gomes da Silva, 14 anos;

Erick Pereira da Silva, 38 anos;

Marcos Paulo da Silva Correia, 45 anos.

Lista de passageiros desaparecidos:

Uma criança de 3 anos;

Um adolescente de 14 anos;

Evandro José Sena;

Everson Costa de Assunção, de 45 anos;

Fábio Dantas Soares; de 46 anos;

Isabel Cristina de Souza Borges, de 38 anos.

Juliana Gomes Delana da Silva; de 35 anos;

Michele Bayerl de Moraes de Sena.

Embora os mortos ainda não tenham sido identificados, o Corpo de Bombeiros confirmou que os nomes deles, por enquanto, estão na lista de desaparecidos. Os seis sobreviventes são tripulantes, tiveram ferimentos leves e já receberam alta.